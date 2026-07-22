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Tragiškas smūgis norvegų sportui: ūkyje sąmonę praradęs garsus irkluotojas mirė

2026 m. liepos 22 d. 15:50
Lrytas.lt
Skaudi žinia sukrėtė irklavimo sporto bendruomenę – būdamas 50-ies Anapilin iškeliavo garsus Norvegijos irkluotojas, olimpinis čempionas Olafas Tufte. Apie netektį pranešė jo šeima.
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Per savo olimpinę karjerą, kuri apėmė net septynerias žaidynes nuo Atlantos olimpiados 1996-siais iki 2021-ųjų Tokijo olimpiados, O. Tufte iškovojo du aukso, sidabro ir bronzos medalius.
2004 m. Atėnuose jis laimėjo aukso medalį vienvietėje valtyje ir tai pakartojo ir po ketverių metų Pekine.
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Tokijo žaidynėse, būdamas 45 metų, jis varžėsi keturvietėje valtyje ir užėmė devintąją vietą. Pasaulio čempionate jis buvo laimėjęs du aukso, vieną sidabro ir tris bronzos medalius.
Norvegijos žiniasklaida citavo O. Tufte šeimos pareiškimą, kuriame aiškinama, vyras buvo rastas be sąmonės nuosavame ūkyje, buvo staigiai nuvežtas į Oslo ligoninę, tačiau ten mirė. Jis paliko žmona ir du vaikus
„O. Tufte per sportą mums, kaip tautai, padovanojo didžiulį džiaugsmą, – pareiškime teigė Norvegijos ministras pirmininkas Jonas Gahras Store. – Jis buvo vienas didžiausių Norvegijos sporto didvyrių, medalius skynęs olimpietis, vienas geriausių irkluotojų, kuriuos kada nors turėjome. Ir puikus pavyzdys daugeliui.“
„Be irklavimo, O. Tufte vadovavo šeimos ūkiui, dirbo savanoriu ugniagesiu ir kūrė tokius verslus kaip betono gamybos įmonė, drabužių prekės ženklas „Tufte Wear“ ir alaus darykla“, – teigė „World Rowing“.
Daugelis cituoja ir O. Tufte žodžius: „Nesu sukurtas ilsėtis. Man reikia užsiimti visais dalykais, antraip man pasidaro nuobodu.“
irklavimasTarptautinė irklavimo federacija (FISA)Mirtis

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