Olimpinio reitingo dešimtukuose – keturios Lietuvos baidarininkų ir kanojininkų įgulos

Kelialapių likimas spręsis per dvejus metus. Reitingo taškai skaičiuojami už 2026 ir 2027 m. pasiektus rezultatus svarbiausiose tarptautinėse varžybose – pasaulio ir žemynų čempionatuose bei kasmet rengiamuose trijuose pasaulio taurės etapuose.
Šiais metais finišavus ketverioms iš penkerių varžybų, net keturios Lietuvos įgulos patenka į olimpinio reitingo dešimtuką.
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Aukščiausią vietą Lietuvos atstovai užima prestižinėje keturviečių baidarių 500 m rungtyje. Simono Maldonio, Viktoro Čaplinskij, Igno Navakausko ir Artūro Sejos irkluojama keturvietė reitinge užima 5 vietą. Europos čempionate Lietuvos keturvietė iškovojo 6 vietą, o pasaulio taurėje geriausiai sekėsi pirmajame etape, kur pasidabino bronzos medaliais.
Iš viso šioje rungtyje reitingo taškus jau turi 40 šalių įgulos. Į olimpines žaidynes pateks 11 geriausių keturviečių, tačiau sudarant galutinį sąrašą, dar bus atsižvelgiama ir į kvotas atskiriems žemynams.
Nuo keturviečių baidarių reitingo tiesiogiai priklausys ir kitų olimpinių kelialapių likimas, ypač dviviečių baidarių 500 m rungtyje. Į olimpines žaidynes pateks 4 geriausios dvivietės, tačiau tarp jų negalės būti tų valstybių, kurios olimpinius kelialapius jau bus užsitikrinusios su keturviete.
Dviviečių baidarių reitinge Lietuvos įgula šiuo metu žengia 7 vietoje. Sezoną dvivietėje pradėjo Mindaugas Maldonis ir Andrejus Olijnikas, tačiau traumą gavus M. Maldoniui, jį pakeitė brolis Simonas. Šioje rungtyje olimpinio reitingo taškus jau turi net 51 valstybės atstovai.
Dviviečių kanojų 500 m rungties reitinge 9 vietą užima trejose paskutinėse varžybose į finalą patekę Henrikas Žustautas ir Vadimas Korobovas. Į olimpines žaidynes pagal reitingą bus atrinktos 8 geriausios įgulos. Šiuo metu reitingo taškus yra iškovojusios 38 šalių dvivietės kanojos.
Lietuviai patenka į dešimtuką ir vienviečių baidarių 1000 m rungties reitinge. Į jį įskaičiuojami visuose vienviečių nuotoliuose pasiekti rezultatai. Didžiausią kraitį šioje rungtyje Lietuvai sunešė pasaulio taurės varžybų etapuose 200 m distancijoje medalius skynę A. Seja ir S. Maldonis.
Bendroje vienviečių baidarių įskaitoje lietuviai užima 10 vietą tarp 69 šalių atstovų. Kelias į olimpines žaidynes atsivers geriausiam šešetui, tačiau galutinis kelialapių paskirstymas priklausys nuo to, kurios šalys vietas jau bus užsitikrinusios keturviečių ir dviviečių baidarių varžybose.
Svarbus aspektas – baidarių ir kanojų irklavimo varžybose olimpiniai kelialapiai skiriami ne konkrečiam sportininkui, o jo atstovaujamai valstybei.
Paskutinis ir pats svarbiausias šių metų startas baidarių ir kanojų irkluotojų laukia rugpjūčio 26–30 d. Poznanėje, kur vyks pasaulio čempionatas. Kaimyninėje Lenkijoje vyksiančiose planetos
pirmenybėse iškovoti reitingo taškai turės dar didesnę vertę – jie bus didinami pusantro karto, lyginant su kitomis varžybomis.
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