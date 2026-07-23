Po 20 metų orientavimosi sporto elitas sugrįžta ten, kur viskas prasidėjo

Rugsėjo 22–27 dienomis Druskininkuose ir Lazdijų rajone vyks Europos orientavimosi sporto čempionatas bei finalinis Pasaulio taurės etapas. Tačiau šis čempionatas turi ir ypatingą simbolinę reikšmę: prieš lygiai dvidešimt metų tie patys Dzūkijos miškai jau buvo tapę tarptautinio orientavimosi sporto centru, kai čia vyko Pasaulio jaunimo čempionatas.
Vieta, kurioje užaugo ne viena orientavimosi sporto karta
2006-ųjų Pasaulio jaunimo čempionatas Druskininkuose Lietuvos orientavimosi sportui tapo kur kas daugiau nei dar vienu tarptautiniu renginiu.
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Daugeliui sportininkų tai buvo pirmoji pažintis su aukščiausio lygio varžybomis, o Lietuvai, tuo metu jau sėkmingai surengusiai ne vieną tarptautinį renginį, tai tapo dar vienu svarbiu žingsniu į priekį ir galimybe įrodyti: gebame, mokame, galime.
„Lietuva jau buvo puikiai užsirekomendavusi tiek 1996 m. Pasaulio taurės varžybomis Kuršių Nerijoje, tiek 2001 m. Pasaulio orientavimosi sporto veteranų čempionatu, į kurį suvažiavo bemaž trys tūkstančiai orientacininkų iš, berods, 44 pasaulio šalių.
Tad visą sukauptą patirtį panaudojome ir tąkart, 2006-taisiais, Pasaulio jaunimo čempionate. Rinkomės Druskininkus, siekėme parodyti lietuviškų vietovių įvairovę: ilgai trasai parinkome Noškūnų mišką, vidutinei – Petroškų mišką, o estafetes suplanavome Druskininkų miške su varžybų centru tarp Druskonio ir Vijūnėlės ežerų... O tada sulaukėme IOF prezidento laiško su klausimu: ar Lietuva sutiktų į čempionato programą įtraukti ir sprinto varžybas?
Negalėjom nepasinaudoti galimybe tapti pirmaisiais, organizavusiais naujo formato Pasaulio jaunimo čempionatą!
Nors tai, žinoma, reiškė papildomus organizacinius rūpesčius, bet kartu ir didžiulį pasitikėjimą Lietuva“, – prisimena tuometinis čempionato organizatorius Rimantas Mikaitis.
Anot jo, po čempionato Danijoje vykusiame Pasaulio čempionate Tarptautinės orientavimosi sporto federacijos vadovai Lietuvos jau klausė, kada ji ryšis organizuoti pasaulio čempionatą.
„Tai reiškė, kad mumis pasitiki, kad vertina mūsų gebėjimus ir patirtį. Tiesa, tuomet negalvojau, kad atsakymo į tą klausimą reikės laukti tiek ilgai, kol užaugs nauja orientavimosi sporto karta, kuri pati imsis lyderystės ir sieks surengti tokio lygio varžybas“, – sako R. Mikaitis.
Šiandien tarp tų naujos kartos žmonių yra ir dabartinis Europos čempionato direktorius Vilius Aleliūnas, kuris pats 2006 metais Druskininkuose startavo Pasaulio jaunimo čempionate.
Sugrįžtama į tuos pačius miškus. Tačiau jie jau kitokie
Po dvidešimties metų sportininkai vėl bėgs Petroškų miške. Tačiau nors vietovė iš pirmo žvilgsnio atrodo ta pati, orientavimosi sporte per tiek laiko pasikeičia beveik viskas.
Europos čempionatui pagrindinį žemėlapį rengiantis Egidijus Kukenys pasakoja, kad vien 16 kvadratinių kilometrų Petroškų ir Klepočių miškų žemėlapiui sudaryti prireikė apie 750 darbo valandų. Ir tai dar ne pabaiga.
„Miškas keičiasi dėl gamtos reiškinių ir žmogaus veiklos, todėl prieš čempionatą dar teks apie porą savaičių tikrinti ir taisyti jau paruoštą žemėlapį“, – sako E. Kukenys.
Nors Lietuvos miškuose nėra Skandinavijai būdingų uolų ar riedulynų, jie orientacininkams pateikia visai kitokių iššūkių.
Didžiausias jų, pasak E. Kukenio, yra tiksliai pažymėti miško prabėgamumą, ypač ten, kur eglynus pakeitė žievėgraužio tipografo pažeisti plotai. Tačiau būtent dėl reljefo Petroškų miškas laikomas viena įdomiausių Lietuvos orientavimosi vietovių.
„Tai viena iš Lietuvos aukso fondo vietovių. Čia gausybė duobių, kalnelių, įvairaus statumo šlaitų su griovomis, gražūs natūralūs skroblynai. Be galo įdomu braižyti žemėlapį vietovėje, kur už kiekvieno kalnelio slypi nauja paslaptis“, – pasakoja žemėlapio autorius.
Nuo pirmųjų startų iki Europos čempionato
Rimantas Mikaitis neabejoja, kad 2006 metų čempionatas paliko ryškų pėdsaką Lietuvos orientavimosi sporte.
„Girdėjau šiųmečio čempionato direktorių Vilių Aleliūną sakant, kad jei nebūtų 2006 metų Pasaulio jaunimo čempionato Druskininkuose, nebūtų ir 2026 metų Europos čempionato. Man gera matyti, kad nuo tuometės varžybų koncepcijos nėra nutolta: Druskininkai, Noškūnų miškas, Petroškų miškas... Visa tai žadina prisiminimus“, – sako jis.
Tą patvirtina ir pats Vilius: „2006 metais Lietuva parodė, kad gali puikiai surengti įsimintiną Pasaulio jaunimo čempionatą. 2026 metais norime parodyti dar daugiau.
Norime, kad į Lietuvą atvykę sportininkai išsivežtų ne tik prisiminimus apie sudėtingas trasas ar gražius Dzūkijos miškus, bet ir jausmą, kad čia jų laukė orientavimosi sportą mylinti šalis. Jei po dar dvidešimties metų kažkas prisimins šį čempionatą taip, kaip šiandien prisimename 2006-uosius mes, vadinasi, savo darbą būsime atlikę gerai.“
Rugsėjo 22–27 dienomis Druskininkuose ir Lazdijų rajone vyks Europos orientavimosi sporto čempionatas bei finalinis Pasaulio taurės etapas.
Beveik savaitę truksiantis renginys taps vienu didžiausių šių metų tarptautinių sporto renginių mūsų šalyje ir į Lietuvą suburs stipriausius Europos orientacininkus, šimtus komandų narių bei tūkstančius orientavimosi sporto entuziastų.