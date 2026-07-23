Vilniaus Katedros aikštė vienai dienai virs didžiausia rakečių sporto erdve Lietuvoje

Festivalio metu pačioje Vilniaus širdyje bus įrengta 15 mini teniso kortų, taip pat po 2 badmintono ir piklbolo aikšteles. Jose visiems norintiems treniruotes ves šių sporto šakų treneriai. Šventę organizuoja Vilniaus teniso akademija, kartu su Nacionaline sporto agentūra.
Nuo teniso festivalio – iki rakečių sporto šventės
Pastaruosius ketverius metus Vilniaus teniso akademija Katedros aikštėje organizavo „Teniso festivalius“, kurių metu keli tūkstančiai žmonių pirmą kartą į rankas paėmė teniso raketę bei kamuoliuką. Šiemet nuspręsta renginį išplėsti ir supažindinti žmones ne tik su tenisu, bet ir su badmintonu bei pastaraisiais metais pasaulyje sparčiai populiarėjančiu piklbolu.
„Per ketverius metus įsitikinome, kad žmonės nori išbandyti naujas sporto šakas, jei tam sukuriamos tinkamos sąlygos. Todėl šiemet festivalį plečiame, įtraukdami badmintoną ir piklbolą. Manau, kad kiekvienas stabtelėjęs festivalyje atras jam labiausiai patinkantį rakečių sportą“, – sako Vilniaus teniso akademijos direktorius Ramūnas Grušas.
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Ilgamečiu pomėgiu galinti virsti pirmoji pažintis
Festivalio metu treneriai ves pusvalandžio trukmės treniruotes, kurių metu jų dalyviai susipažins su pagrindiniais žaidimo elementais, taisyklėmis, naudojamu inventoriumi. Organizatorių teigimu, renginys skirtas visiems – vaikams, suaugusiesiems, senjorams, nepriklausomai nuo fizinio pasirengimo ar ankstesnės sportinės patirties.
Pasak R. Grušo, svarbiausias festivalio tikslas išlieka nepasikeitęs – paskatinti kuo daugiau žmonių atrasti aktyvų laisvalaikį.
„Norime parodyti, kad rakečių sportas yra prieinamas kiekvienam. Nereikia jokios ankstesnės patirties ar specialaus pasirengimo – tereikia ateiti ir išbandyti. Galbūt būtent ši pusvalandžio treniruotė taps pirmuoju žingsniu į naują pomėgį, kuris lydės daugelį metų“, – teigia VTA vadovas.
„Rakečių sporto festivalis“ Vilniaus Katedros aikštėje vyks rugsėjo 19 dieną, pradžia – 12 valandą.