Įspūdinga: po siaubingos traumos grįžusi A. Palšytė tapo Lietuvos čempione

Palangoje vykstančiose Lietuvos lengvosios atletikos pirmenybėse A. Palšytė iš pradžių įveikė į 1,65 m aukštį iškeltą kartelę. Vėliau pirmaisiais bandymais pakluso ir 1,70 m ir 1,75 m aukščiai.
Į 1,80 m aukštį iškeltos kartelės peršokti A. Palšytei nepavyko, tačiau to užteko, kad Lietuvos čempionate ji užimtų pirmąją vietą.
Antrą vietą pasidalino Urtė Baikštytė ir Evelina Bukauskaitė, abi įveikusios į 1,70 m aukštį iškeltas karteles.
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Geriausią karjeros rezultatą A. Palšytė pademonstravo 2014-aisiais, kai įveikė į 1,98 m aukštį iškeltą kartelę bei užfiksavo Lietuvos rekordą. A. Palšytei priklauso ir uždarų patalpų Lietuvos rekordas (2,01 m).