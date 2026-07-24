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31-erių teniso žvaigždės pareiškimas: „Noriu profesionaliai žaisti krepšinį“

2026 m. liepos 24 d. 17:56
Lrytas.lt
Sporto istorijoje ne kartą yra buvę atvejų, kai puikiai vienoje sporto šakoje atrodantis sportininkas žiba ir kitoje disciplinoje. Visgi tenisas paprastai nėra vienas iš tokių sportų. Tai paneigti nusprendė viena šio sporto žvaigždžių Nickas Kyrgiosas.
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„Jaučiu, kad kažkuriuo metu noriu profesionaliai žaisti krepšinį“, – „Make Noise“ tinklalaidėje pareiškė N. Kyrgiosas.
„Vienas iš mano tikslų yra būti profesionaliai žaidus dviejuose sportuose. Kai tik baigsis mano teniso kelionė, mano tikslas būtų kažkur Europoje profesionaliai žaisti krepšinį. Noriu būti vienas iš atletų, profesionaliai besivaržiusių dviejuose sportuose gana aukštu lygiu“, – vėliau pridėjo jis.
31-erių australas dar prieš trejus metus rikiavosi tarp 30-ies geriausių planetos tenisininkų, tačiau jį sustabdė traumos: 2023-iaisiais jis sužaidė vos vieną ATP vienetų turo dvikovą, 2024-aisiais – taip pat, 2025-aisiais – keturias.
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Šiuo metu N. Kyrgiosas ATP reitinge yra vos 910-as ir į turnyrus patenka dėl savo užsitarnauto vardo, o ne dėl pasiekimų. Prieš kiek daugiau nei pusmetį N. Kyrgiosas 6:3, 6:3 lengvai nugalėjo geriausią WTA turo tenisininkę Aryną Sabalenką mače, kuris buvo praminta „lyčių dvikova“.
Būtent parodomuosiuose mačuose šiuo metu N. Kyrgiosas ir dalyvauja gausiausiai. Išbandė australas save ir dvejetų varžybose, tačiau jose šiais metais pavyko pasiekti tik dvi pergales ir buvo patirti keturi pralaimėjimai.
Per savo karjerą N. Kyrgiosas yra iškovojęs 7 ATP titulus. Aukščiausią ATP reitingo poziciją australas pasiekė dar 2016-aisiais, kai buvo 13-as.
Nickas KyrgiosasTenisas

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