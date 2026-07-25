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Beprotybė: M. Alekna jau pirmuoju bandymu pagerino disko metimo sezono rekordą!

2026 m. liepos 25 d. 16:43
Lrytas.lt
Palangoje vykstantis Lietuvos lengvosios atletikos čempionatas įsibėgėja – šeštadienį savo sugebėjimus šalies pirmenybėse demonstravo ir geriausi disko metikai.
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Varžybose dalyvavo visai neseniai po peties traumos į stadioną grįžęs Mykolas Alekna.
Kad lengvaatletis nėra nusiteikęs juokauti jis įrodė jau po pirmojo savo bandymo – 23-ejų M. Alekna diską švystelėjo net 71 metrą 98 centimetrus ir pagerino šio sezono asmeninį rekordą.
Tai toli gražu buvo dar ne viskas – trečiuoju bandymu Mykolas užfiksavo dar geresnį rezultatą – 72 metrus 65 centimetrus ir tapo Lietuvos čempionu!
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Iki šių varžybų geriausias M. Aleknos geriausias sezono rezultatas buvo 71 m 6 cm.
M. Aleknai pritrūko labai nedaug iki Lietuvos čempionato rekordo, kuris priklauso jo tėvui Virgilijui Aleknai – 73 m 88 cm. (2000 metai).
Varžybose taip pat kovojo dar penki disko metikai, tarp kurių Mykolo vyresnysis brolis Martynas bei daugkartinis Lietuvos čempionas Andrius Gudžius.
Pastarasis tapo Lietuvos vicečempionu (63 m 97 cm), o Martynas Alekna iškovojo bronzą (63 m 20 cm).
disko metimasMykolas AleknaLietuvos lengvosios atletikos čempionatas
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