M. Alekna prakalbo apie ateities planus: po įspūdingų metimų atskleidė, kas lauks toliau

Daug intrigos iš anksto žadėjęs stipriausių šalies disko metikų – Mykolo ir Martyno Aleknų bei Andriaus Gudžiaus – susidūrimas sektoriuje tapo tikra švente lengvosios atletikos gerbėjams.
Pasaulio rekordininkas My.Alekna jau pirmuoju bandymu pasiekė 71,98 m rezultatą, iš viso net keturis kartus viršijo 70 m ribą, o sėkmingiausiu – trečiuoju – bandymu diską nusviedė net 72,65 m. Tai – trečias tolimiausias metimas šiemet pasaulyje. Beje, Mykolui pritrūko vos 1,23 m iki tėčio Virgilijaus Aleknos dar 2000 m. pasiekto Lietuvos čempionatų rekordo (73,88 m).
Paklaustas, kaip vertina šios dienos startą, lengvaatletis nedaugžodžiavo.
„Atėjau, pasimėgavau, likau patenkintas rezultatu. Manau, padariau šventę ir žiūrovams“, – šypsosi M. Alekna ir priduria jau laukiantis starto rugpjūčio 10–16 d. Birmingame (JK) vyksiančiame Europos čempionate: „Forma puiki, smagu, kad Europos čempionatas jau už kelių savaičių. Tikiuosi, kad tą formą pavyks išlaikyti ar net pagerinti.“
Lengvaatletis pasiruošimą Senojo žemyno pirmenybėms tęs Palangoje. „Liksiu Palangoje treniruotis. Puikios sąlygos, geras stadionas, viešbutis, maitinimas. Pasidarysime tokią stovyklėlę ir lėksiu tiesiai į Birmingamą“, – sakė M. Alekna.
Antrą vietą disko metimo sektoriuje užėmė A. Gudžius (63,97 m), už jo liko vos 57 cm atsilikęs Ma.Alekna (63,20 m).
Mykolas Aleknadisko metimasLengvoji atletika
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