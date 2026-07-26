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Po asmeninės tragedijos į ringą grįžęs A. Joshua tai padarė su trenksmu

2026 m. liepos 26 d. 08:26
Lrytas.lt
Po ilgesnės pertraukos į ringą grįžusi bokso žvaigždė Anthony Joshua iškovojo saldžią pergalę.
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Nors lengva nebuvo, amerikietis antrajame raunde patiesė albaną Kristianą Prengą ir laimėjo Saudo Arabijoje vykusią bokso dvikovą nokautu.
Primename, kad į bokso ringą A. Joshua žengė po asmeninės tragedijos – jam teko būti keleiviu automobilio avarijoje, kurioje žuvo du jo artimi draugai.
Panašu, kad ši našta galėjo truputį slėgti kovotoją akistatos pradžioje – A. Joshua net du kartus buvo pasiųstas į nokdauną.
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Vis dėlto boksininkas nepalūžo ir antrajame raunde „išjungė“ varžovą ir taip šventė saldžią pergalę.
Po jos A. Joshua prakalbo apie ateitį – boksininkas užsiminė apie potencialią dvikovą su bokso pažiba Tysonu Fury.
Manoma, kad ši akistata turėtų įvykti metų pabaigoje.
BoksasAnthony JoshuaTysonas Fury
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