Po asmeninės tragedijos į ringą grįžęs A. Joshua tai padarė su trenksmu

Nors lengva nebuvo, amerikietis antrajame raunde patiesė albaną Kristianą Prengą ir laimėjo Saudo Arabijoje vykusią bokso dvikovą nokautu.
Primename, kad į bokso ringą A. Joshua žengė po asmeninės tragedijos – jam teko būti keleiviu automobilio avarijoje, kurioje žuvo du jo artimi draugai.
Panašu, kad ši našta galėjo truputį slėgti kovotoją akistatos pradžioje – A. Joshua net du kartus buvo pasiųstas į nokdauną.
Susiję straipsniai
Vis dėlto boksininkas nepalūžo ir antrajame raunde „išjungė“ varžovą ir taip šventė saldžią pergalę.
Po jos A. Joshua prakalbo apie ateitį – boksininkas užsiminė apie potencialią dvikovą su bokso pažiba Tysonu Fury.
Manoma, kad ši akistata turėtų įvykti metų pabaigoje.
BoksasAnthony JoshuaTysonas Fury
Rodyti daugiau žymių