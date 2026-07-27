Iššūkių kupiname Europos čempionate – tvirtas Lietuvos jaunųjų lankininkų pasirodymas

Aukščiausias vietas šiame čempionate Lietuvai pelnė Utenos lankininkai. Jaunimo mišrių porų skriemulinių lankų varžybose Gunda Vanesa Pupeikytė ir Jonas Grigaravičius užėmė šeštąją vietą.
Kvalifikacijoje šis duetas su 1359 taškais pagerino Lietuvos jaunimo rekordą ir užėmė šeštą poziciją. Aštuntfinalyje lietuviai 151:142 nugalėjo vengrus Lili Vegh ir Marką Vargą.
Ketvirtfinalyje G. V. Pupeikytė ir J. Grigaravičius po labai atkaklios kovos 150:152 pralaimėjo neutraliems atletams Sofijai Mun ir Timurui Dymbrylovui.
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Asmeninėse varžybose J. Grigaravičius užėmė 11-ąją vietą. Kvalifikacijoje Lietuvos sportininkas su 695 taškais buvo šeštas. Šešioliktfinalyje lietuvis, kuris yra 2024 metų Europos jaunių vicečempionas, 143:132 nugalėjo švedą Leo Wernerį, tačiau aštuntfinalyje po dar vienos atkaklios akistatos 141:143 nusileido britui Finlay Clarkui.
„Pasirodymą vertinu gan vidutiniškai. Sąlygos buvo labai vėjuotos, o taip pat reikėjo priprasti prie neįprastai didelio karščio. Dėl to gerus rezultatus buvo sudėtinga pasiekti. Aštuntfinalyje buvo ir pritrūko lašiuko sėkmės šaudant per vėją, – kalbėjo J. Grigaravičius. – Manau, kad šis čempionatas suteikė vertingos patirties šaudyti pučiant vėjui, kas dažnai varžybose gali pakišti koją.“
G. V. Pupeikytė jaunimo merginų asmeninėse varžybose užėmė 15-ą vietą. Kvalifikacijoje su 664 taškais ji buvo 16-a, o šešioliktfinalyje lietuvė 134:130 įveikė danę Livią Haals Wieth-Knudsen.
Aštuntfinalyje Lietuvos lankininkė 137:145 nusileido kvalifikacijos laimėtojai ir vėliau iki finalo nukeliavusiai turkei Begum Yuvai.
Jaunimo merginų olimpinių lankų varžybose solidų pasirodymą surengė Alytaus „Žaliojo lanko“ sportininkė Paulina Buinauskaitė. Dvi pergales atkrintamosiose pasiekusi lietuvė tarp 63 dalyvių užėmė 32-ą vietą.
Austėja Kopcikaitė šiose varžybose liko 38-a, o Diana Perminaitė – 53-ia.
Kvalifikacijoje A. Kopcikaitė (553 tšk.) buvo 49-a, P. Buinauskaitė (529 tšk.) – 55-a, o D. Perminaitė (448 tšk.) – 62-a.
A. Kopcikaitė iškart pateko į antrąjį atkrintamųjų varžybų ratą, o kitos dvi lietuvės startavo nuo pirmojo. P. Buinauskaitė 6:4 įveikė estę Emili Hanni, o D. Perminaitė po papildomo šūvio 6:5 palaužė serbę Mariją Jevtič.
Antrajame rate P. Buinauskaitė 6:2 pranoko neutralią atletę Aleksandrą Tsydenovą. D. Perminaitė 0:6 pralaimėjo ukrainietei Dariai Koval, o A. Kopcikaitė 2:6 nusileido kitai neutraliai lankininkei Marijai Tarajarovai.
Trečiajame rate P. Buinauskaitė 3:7 pralaimėjo ukrainietei Irynai Jarmak ir pasitraukė iš tolimesnės kovos.
Moterų komandų varžybose šis Lietuvos trio užėmė 14-ąją poziciją. Aštuntfinalyje lietuvės 0:6 pralaimėjo vėliau sidabrą iškovojusioms Vokietijos lankininkėms.
Jaunimo vaikinų olimpinių lankų varžybose Emilis Tamulionis liko 57-as. Kvalifikacijoje su 556 taškais jis buvo 57-as, o pirmajame atkrintamųjų varžybų rate jis 0:6 pralaimėjo norvegui Alexanderiui Amblei.