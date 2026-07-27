Pasaulio sporto savaitė: legendas pavijęs T. Pogačaras, atkutęs „Formulės-1“ čempionas ir „amžinai antros“ Brazilijos tinklininkės

Tai buvo įdomiausi praėjusios savaitės pasaulio sporto įvykiai.
Svarbiausi savaitės įvykiai
Liepos 25 d. Džidoje (Saudo Arabija) sunkaus svorio profesionalų bokso mače britas Anthony Joshua nugalėjo albaną Kristianą Prengą. 36 metų A.Joshua per profesionalo karjerą laimėjo 30 iš 34 mačų.
Liepos 25 d. Oklahomoje pasaulio baidarių ir kanojų slalomo čempionate daugiausia medalių iškovojo Čekija (3 aukso, 3 sidabro ir 1 bronzos).
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Liepos 26 d. Paryžiuje pasibaigusių „Tour de France“ daugiadienių dviračių lenktynių nugalėtoju tapo slovėnas Tadejus Pogačaras („Emirates“), antrąją vietą užėmė belgas Remco Evenepoelas („Bora“), trečiąją – meksikietis Isaacas del Toro („Emirates“). 27 metų T.Pogačaras penktąjį kartą tapo „Tour de France“ čempionu (praėjusius kartus – 2020, 2021, 2024 ir 2025 m.) ir pagal pergalių galutinėje įskaitoje skaičių pavijo lenktynių rekordininkus, taip pat po penkis kartus nugalėtojais tapusius prancūzą Jacques‘ą Anquetilį, belgą Eddy Merckxą, prancūzą Bernard‘ą Hinault ir ispaną Miguelį Indurainą. T. Pogačaras per karjerą dalyvavo devyneriose didžiosiose daugiadienėse lenktynėse ir per jas galutinėje įskaitoje nė karto neužėmė žemesnės vietos negu trečioji (jis 2024 m. buvo „Giro d‘Italia“ nugalėtojas, bet nė karto nelaimėjo „Vuelta a España“).
Liepos 26 d. Modjorode „Formulės-1“ čempionato Vengrijos etapo nugalėtoju tapo britas Lando Norrisas („McLaren“), antrąją vietą užėmė olandas Maxas Verstappenas („Red Bull“), trečiąją – italas Kimi Antonelli („Mercedes“). L.Norrisas gina čempiono vardą, bet šį sezoną pasiekė pirmąją pergalę. Sezono įskaitoje po 11 iš 23 etapų pirmauja šešis etapus laimėjęs K.Antonelli (219), britas Lewisas Hamiltonas („Ferrari“, 169) ir britas George‘as Russellas („Mercedes“, 160).
Liepos 26 d. Teniso turnyro Kicbiuelyje (Austrija; ATP 250) nugalėtoju tapo 29 metų prancūzas Quentinas Halys (pirmasis titulas), turnyro Eštorilyje (Portugalija; ATP 250) – 22 metų prancūzas Luca Van Assche (pirmasis titulas), turnyro Hamburge (WTA 250) – 31 metų vokietė Tamara Korpatsch (antrasis titulas), turnyro Prahoje (WTA 250) – 18-metė austrė Lilli Tagger (pirmasis titulas).
Liepos 26 d. Makao moterų tinklinio Tautų lygos baigiamojo turnyro finale Turkija nugalėjo Braziliją 3:1. Trečiąją vietą užėmė čempionės vardą praradusi Italija. Tautų lygos nugalėtojomis turkės tapo antrąjį kartą per aštuonis turnyrus (pirmąjį – 2023 m.). Brazilės penktąjį kartą žaidė finale, bet dar nė karto netapo nugalėtojomis.
Liepos 26 d. Sidnėjuje vandensvydžio pasaulio taurės vyrų finale Graikija nugalėjo Vengriją 15:14, moterų finale JAV nugalėjo Ispaniją 13:9. Trečiąją vietą užėmė Italijos vyrai ir Australijos moterys. Graikijos vyrai pasaulio taurę iškovojo pirmąjį kartą (per 19 turnyrų), JAV moterys – šeštąjį kartą.
Liepos 26 d. Maroke prasidėjo Afrikos moterų futbolo čempionatas. Atidarymo rungtynėse šeimininkas Marokas nugalėjo Keniją 4:0. Nugalėtojos vardą gina Nigerija.
Tour de FranceFormulė 1Anthony Joshua
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