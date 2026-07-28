Dramatiška situacija jūroje: jachta „Valerie“ skubėjo į pagalbą konkurentams

Pastarieji, užstrigus vairo valdymo mechanizmui, distancijoje buvo likę nevaldomi.
Saugumas – svarbiau nei rezultatai
Pasak kapitono M. Urbonavičiaus, lenktynės lenktynėmis, bet išgirdus pagalbos signalą, negali į jį nereaguoti – kartais tai būna situacijos, nuo kurių priklauso žmonių gyvybės.
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„Vos išplaukus pro vartus ir prasidėjus kovai išgirdome pagalbos signalą – jos prašė jachta „Stinta“. Atsiliepė jachta „Tango 2“ ir mes, „Valerie“. Mes buvome arčiau. Dėl to greitai priėmėm sprendimą, pranešėm, kad nusiimam nuo šio etapo, nusileidom bures ir nuplaukėm prie jų. Jachta buvo nevaldoma, vairas užstrigęs. Motoras dirbo, bet jachta tiesiog sukosi ratu“, – dalinasi M. Urbonavičius.
Pasak jo, patikimai pririšti jachtą ir partempti buvo žymiai sunkiau nei jis galvojo, kad bus – dėl susidariusių jėgų gelbėjimo metu nutrūko virvė, procesą teko pradėti iš naujo, o valdyti ir tempti nuolat suktis norinčią jachtą buvo labai sunku.
„Vienu metu buvome ant ribos, kad ir patys nepatektume į bėdą. Baisiausia buvo jau čia prie vartų, kur didelė banga. Tačiau kažkaip pavyko saugiai grįžti namo“, – pasakojo M. Urbonavičius.
Jachtos „Stinta“ kapitono Vyčio Dedonio teigimu, šiandien jiems labai pasisekė, nes panašios nesėkmės gali baigtis ir labai liūdnai – jachtos išmetimu į krantą ar sudužimu į molą taip ir nepasiekus saugaus uosto.
„Turbūt pats sudėtingiausias momentas ir buvo įėjimas į uosto vartus. Didelės bangus, du laivai, kurie vienas kitą tampo, jėgos didelės, buvo neramu, kad virvės vėl nutrūks lemiamu momentu. O paskui, jau įplaukus į namų uosto akvatoriją jau buvo galima atsipūsti – tapo saugu“, – pasakoja V. Dedonis.
Regatos dalyviai mėgavosi lenktyniniais greičiais
Tiesa, jis pripažįsta, kad sąlygos jūroje, nors ir šlapios bei vėjuotos, buvo varžybinės ir jei ne techniniai nesklandumai, jų komanda būtų mėgavusis šiuo etapu. Juo mėgavosi ir ypač dideliais greičiais šiame etape buriavusios Sportinių jachtų įskaitos komandos.
„Man tai labai patiko, galėtų dažniau taip pūsti“, – po finišo emocijų neslėpė jachtos „KaYra“ įgulos narė Augustė Janulionytė.
Jai pritarė ir šios jachtos kapitonas Jurgis Janulionis: „Juk apie tai ir yra buriavimas, čia pats smagumas. Kai laiveliai techniškai tvakringi, saugiai grįžta į uostą, o jūroje gali tokiais greičiai palakstyti ir net beveik į glisą (čiuožimą per vandenį) išeiti.“
Pasak jachtos „Salvė“ (kpt. Paulius Miškūnas) komandos nario Simono Kunicko, nors jie bent porą kartų į vandenį įmetė pavėjinę burę, įgula puikiai susitvarkė su netikėtomis situacijomis ir turėjo gerų pamokų buriuojant tokiomis sąlygomis.
„Palakstėm įspūdingais greičiais. Pavėjiniuose kursuose mūsų greitis retai buvo mažiau 10 mazgų, o karais siekėme ir arti 20 mazgų. Visiems buvo pilnos kišenės įspūdžių, pilni botai vandens. Turėjom nuostabią dieną“, – teigė S. Kunickas.
Kova dėl pereinamųjų regatos taurių – įsibėgėja
Po „Klaipėdos uosto“ etapo kovoje dėl pereinamųjų regatos taurių šiuo metu Didžiųjų jachtų įskaitoje primauja „Rhino“ (kpt. Saulius Pajarskas) komanda, antroje vietoje – „Arabela-Citadele“ (kpt. Raimondas Šiugždinis), trečioje – „Nida III“ (kpt. Arūnas Burkšas).
Kruizinių jachtų jachtų įskaitoje kovoje dėl įskaitos taurės šiuo metu pirmą vietą užima „La Calma“ (kpt. Marius Klišaitis) įgula, antroje vietoje – jachtos „Nerija“ (kpt. Marius Petraitis) įgula, trečioje – „Vajana Magic“ (kpt. Gintautas Andriuškevičius) komanda.
Sportinių jachtų įskaitoje po šiandienos etapo kovoje dėl taurės pirmauja „Šmėkla“ (kpt. Simonas Rasimavičius) komanda, antroje vietoje – „Storm“ (kpt. Andrius Ramonaitis) komanda, trečioje – „Barta“ (kpt. Linas Felenderis) komanda.
Atvirojoje grupėje pirmasis komandų trejetas po „Klaipėdos uosto“ etapo išsidėsto taip: „O‘lia lia“ (kpt. Osvaldas Kudzevičius), „Jazz“ (Gintautas Burnickas), „Omega“ (kpt. Marijus Eidukevičius).
Po „Klaipėdos uosto“ etapo finišo regata antradienį keliasi į Nidą, kur komandos kovą ant vandens Kuršių mariose pratęs nuo trečiadienio. „Kuršių marių regatos“ nugalėtojai paaiškės šeštadienį, rugpjūčio 1 d.