Kauno vaikams – daugiau galimybių judėti: nuo rudens duris atvers naujas gimnastikos ir sporto centras

Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja mokyklinio amžiaus vaikams kasdien skirti bent 60 minučių vidutinio ar didelio intensyvumo fiziniam aktyvumui. Vis dėlto įvairūs tyrimai rodo, kad nemaža dalis vaikų šių rekomendacijų nepasiekia. Dėl to fizinis aktyvumas tampa ne tik sporto, bet ir bendros vaiko sveikatos, emocinės savijautos bei visaverčio vystymosi klausimu.
Būtent todėl Kauno šeimas šį rudenį pasieks gera žinia – nuo rugsėjo mieste veiklą pradės gimnastikos ir sporto centrų tinklas „Judesys“. O dar prieš oficialų atidarymą šeimos turės galimybę susipažinti su centro filosofija ir treneriais – rugpjūčio mėnesį Kaune vyks nemokamos atviros lauko treniruotės vaikams.
Judėjimas – daugiau nei sportas
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Nors dažnai apie sportą kalbame per medalių ar pasiekimų prizmes, specialistai pabrėžia, kad ankstyvame amžiuje kur kas svarbiau yra visai kas kita – įprotis judėti.
Pasak „Judesys“ trenerio Domanto Bareikos iš Vilniaus padalinio, reguliarus fizinis aktyvumas padeda formuotis taisyklingai laikysenai, stiprina raumenyną, gerina koordinaciją, pusiausvyrą ir ištvermę. Tačiau ne mažiau svarbu ir tai, kad judėjimas ugdo pasitikėjimą savimi, moko atkaklumo, padeda lengviau įveikti nesėkmes bei stiprina socialinius įgūdžius.
„Vaikai negimsta mylėdami sportą – jie pamilsta judėjimą tada, kai patiria pakilias emocijas. Todėl mūsų tikslas nėra kuo greičiau išmokyti sudėtingų elementų. Norime, kad vaikas po treniruotės išeitų su šypsena ir norėtų sugrįžti. Tik tada judėjimas tampa natūralia jo gyvenimo dalimi“, – pabrėžia D. Bareika.
Būtent augantis tėvų dėmesys kokybiškoms fizinio aktyvumo veikloms ir paskatino plėsti veiklą į Kauną.
Judėjimas, kuris prasideda nuo vaiko, o ne nuo rezultatų
Per kelerius metus „Judesys“ išaugo į vieną didžiausių gimnastikos ir sporto centrų tinklų Lietuvoje. Tačiau komanda sako, kad jų sėkmės pagrindas slypi ne salių skaičiuje. Čia lavinamoji gimnastika suprantama kaip priemonė auginti stiprius, savimi pasitikinčius ir judėjimą mėgstančius vaikus.
„Treniruotės pritaikomos pagal vaikų amžių ir galimybes, todėl vienodai svarbūs tiek pirmieji nedrąsūs žingsniai sporte, tiek pažengusių vaikų progresas“, – dalijasi vienas iš centro „Judesys“ bendraįkūrėjų Haroldas Sakalauskas.
Užsiėmimai vyksta profesionaliai įrengtose salėse, naudojant tarptautinius standartus atitinkantį Taishan gimnastikos inventorių, kurio oficialus distributorius Lietuvoje yra pats „Judesys“. Didelis dėmesys skiriamas ir treneriams – jie ne tik atsakingai parengti, bet ir geba kurti saugią, palaikančią atmosferą, kurioje kiekvienas vaikas gali tobulėti savo tempu.
„Šiandien „Judesys“ buria bendruomenę, kurią vienija bendras tikslas – kad judėjimas vaikams taptų natūralia kasdienybės dalimi“, – apibendrina bendraįkūrėjas Karolis Čižius.
Rugsėjį duris atvers naujasis centras Kaune
„Judesys“ Kaune veiklą pradės nuo rugsėjo 1 dienos. Kaip ir kituose miestuose, čia bus laukiami įvairaus amžiaus dalyviai – nuo 1,5 m. vaikų iki suaugusiųjų. Centre bus organizuojamos lavinamosios gimnastikos bei parkūro treniruotės.
Komanda neslepia džiaugsmo, kad Kaunas tampa dar vienu miestu „Judesio“ žemėlapyje.
„Jau kurį laiką sulaukdavome klausimų, kada atvyksime į Kauną. Matome didelį šeimų susidomėjimą, todėl labai džiaugiamės galėdami prisidėti prie aktyvesnės miesto bendruomenės kūrimo. Tikime, kad vaikai pirmiausia turi atrasti judėjimo džiaugsmą, o visa kita ateina natūraliai“, – džiaugiasi centro „Judesys“ bendraįkūrėjas Valentinas Kovalenko.
Prieš atidarymą – nemokamos treniruotės po atviru dangumi
Kol naujasis centras ruošiasi atverti duris, Kauno vaikai jau rugpjūtį galės susipažinti su „Judesio“ treneriais ir treniruočių metodika.
VšĮ „Tavo Judesys“ įgyvendins projektą „Atviros mankštų treniruotės“, kurio tikslas – skatinti vaikų fizinį aktyvumą ir sudaryti galimybę vasaros metu daugiau judėti gryname ore. Rugpjūčio 1–30 dienomis bus organizuojamos aštuonios nemokamos lauko treniruotės, skirtos 5–17 metų vaikams. Užsiėmimai vyks du kartus per savaitę, kiekvienos treniruotės trukmė – 60 minučių. Vietų skaičius kiekvienoje grupėje – ribotas, tad registracija bus skelbiama netrukus.
Jų metu vaikai atliks įvairius pratimus su savo kūno svoriu, stiprins viso kūno raumenyną, lavins koordinaciją, lankstumą ir mobilumą. Programoje netrūks judriųjų žaidimų, estafečių bei gimnastikos elementų, todėl užsiėmimai bus įdomūs tiek aktyviai sportuojantiems, tiek tiems, kurie nori prasmingai praleisti vasaros popietę gryname ore.
Projektas bendrai finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis, kurias administruoja Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.
Daugiau informacijos – jau greitai
Artimiausiomis savaitėmis bus paskelbta daugiau informacijos apie nemokamas rugpjūčio treniruotes, o artėjant rudeniui – ir registracija į naujojo centro grupes.
Norintys pirmieji sužinoti treniruočių datas, registracijos pradžią ir naujienas apie centro atidarymą kviečiami sekti informaciją interneto svetainėje www.tavojudesys.lt bei Judesys Kaunas socialinių tinklų paskyrose.