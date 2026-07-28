Net du jaunieji Lietuvos raiteliai sieks aukštumų Europos ištvermės jojimo čempionate

Aštuoniolikmečiai sportininkai G. Acutė su žirgu Hakaia ir N. Vilbikas su Wersado startui ruošėsi kelerius pastaruosius metus – turėjo įveikti net kelias sudėtingas trasas užsienyje ir įgyti reikiamas kvalifikacijas čempionatui, kuris šiemet vyksta Jullianges, Prancūzijoje, liepos 29–rugpjūčio 5 dienomis.
Nors abu duetai jaučiasi pasiruošę gerai, Prancūzijos trasose, kur finišą pasiekia tik du iš penkių duetų, svarbiausias tikslas – sėkmingai įveikti visus 120 km. Anot N. Vilbiko, tai – nemenka atsakomybė.
„Tai didžiausios mano ir Wersado varžybos, todėl motyvacijos tikrai netrūksta. Jaučiu atsakomybę, bet tai natūrali tokio lygio varžybų dalis. Pasiruošimas atliktas, dabar svarbiausia susitelkti į startą ir distancijoje priimti teisingus sprendimus. Džiaugiuosi galėdamas atstovauti Lietuvai ir kartu su Wersado sieksiu pasiekti geriausią įmanomą rezultatą“, – sakė N. Vilbikas.
Tuo tarpu G. Acutė paskutiniam pasiruošimo etapui pasirinko pusantro mėnesio trunkančias treniruotes Prancūzijoje, kad aklimatizuotųsi ir paruoštų žirgą tenykščio reljefo bei grunto iššūkiams.
„Abi su Hakaia esame gerose rankose ir mumis rūpinasi tikri savo srities profesionalai, todėl užsibrėžtam tikslui pasiekti pritrūkti gali nebent sėkmės.
Man tai dar tik penktosios tarptautinės varžybos gyvenime, tad su nekantrumu laukiu galimybės atsidurti tarp tiek daug kitų šios sporto šakos profesionalų ir laukiu galimybės mokytis iš jų. Jaučiuosi pakylėta ir nusiteikusi garbingai nešti Lietuvos trispalvę“, – kalbėjo G. Acutė.
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Anot šios srities profesionalų, trasa bus nelengva tiek fiziškai, tiek techniškai, žadami šilti orai gali dar labiau apsunkinti žirgo bėgimą. Šiems iššūkiams įveikti sportininkai turės pasitelkti žirgo priežiūros ekspertus bei sporto medicinos specialistų komandą.
„Pasiruošimas tokioms varžyboms reikalauja nepaprastai daug atsidavimo, ištvermės ir išlaidų. Žirgai turi būti prižiūrimi visos komandos profesionalų – trenerio, kalvio, osteopato, veterinaro.
Vis dėlto šis Gabijos ir Nojaus debiutas Europos pirmenybėse yra pats geriausias įrodymas, kad viskas įmanoma.
Tai pats stipriausias įkvėpimas jaunajai Lietuvos raitelių kartai“, – sako Lietuvos Ištvermės jojimo komiteto pirmininkė, daugkartinė Lietuvos ištvermės jojimo čempionė Ugnė Zalieckienė.
Lietuvos atstovai Europos jaunimo ištvermės jojimo čempionate startuoja jau šį penktadienį, liepos 31d. Rezultatus galima sekti per „Yamamah App“ mobiliąją programėlę.
Lietuva Europos ištvermės jojimo jaunimo čempionate iki šiol yra dalyvavusi tik vieną kartą, kuomet jis vyko Oviede, Ispanijoje, 2008m.
Apie ištvermės jojimą
Ištvermės jojimas – tai rungtynės prieš laiką, kuriose yra patikrinamas žirgo greitis ir ištvermė, taip pat išbandoma raitelio orientacija bei gebėjimas jausti savo žirgo galimybes. Varžantis ištvermės jojimo varžybose, pirmenybė teikiama ne pergalei, o gerai žirgo savijautai.
Tai ne tik viena natūraliausių žirgo prigimčiai žirginio sporto disciplinų, bet ir pati prieinamiausia žirgų mylėtojams – mėgėjams, nesiekiantiems olimpinių aukštumų, tačiau norintiems išbandyti savo galimybes.
Pradėti užsiimti šiuo sportu nėra jokių amžiaus ar fizinių apribojimų, vykdomos ir specialios rungtys skirtos šeimoms, kuriose lydimi artimųjų varžosi patys jauniausi raiteliai bei rungtys raiteliams su negalia.