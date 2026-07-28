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V. Gaubas San Marine nuo savo kelio patraukė Prancūzijos serbą

2026 m. liepos 28 d. 19:50
Lrytas.lt
San Marine vykstančiame ATP „Challenger“ serijos „Internazionali di Tennis San Marino Open“ vyrų teniso turnyre sėkmimgai kovas pradėjo lietuvis Vilius Gaubas. 21-erių tenisininkas, ATP reiktin ge užimantis aukštą 128-ąją poziciją, per 70 minučių 6:1, 7:5 susitvarkė su 26-erių serbų kilmės prancūzu Luku Pavlovičiumi (ATP-208).
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Pastarasis į San Mariną atvyko savaitę prieš laimėjęs ATP „Challenger“ turnyrą Ispanijoje.
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V. Gaubas per pirmąjį setą neturėjo problemų su Prancūzijos atstovu, jį laimėjęs vos per 22 minutes.
Kur kas atkaklesnis buvo antrasis, kuriame lietuviui teko net ir atsiliekančiojo vaidmuo 3:5. Tačiau po to jis laimėjo tiek varžovo, tiek ir savo padavimus ir išlpėšė sete pergalę 7:5. Kartu tai buvo ir galutinę mačo pergalė.
Tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau dar nebuvo žaidę.
V. Gaubas už šią pergalę savo reitingą papildė 8 įskaitiniais taškais, o banko sąskaitą – 3530 eurų premija. Antrajame varžybų rate lietuvio lauks argentinietis Genaro Alberto Olivieri (ATP-200).
ATP „Challenger“ serijos teniso turnyro San Marine prizų fondą sudaro 203 tūkst. 900 eurų.
TenisasSan MarinasVilius Gaubas

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