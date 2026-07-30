Pirmą kartą istorijoje Lietuva priims pasaulio motokroso elitą: sportininkai laukia ypatingos atmosferos

Vienas ryškiausių Lietuvos keturračių motociklų sportininkų, 2025 m. Lietuvos motokroso čempionas Gediminas Volkavičius neslepia, kad galimybė startuoti pasaulio čempionate savo šalyje yra ypatinga: „Tai didelė garbė ir atsakomybė. Norisi parodyti geriausią rezultatą, kad žiūrovai galėtų didžiuotis Lietuvos sportininkais ir dar labiau įsitrauktų į šį sportą.“
Sportininkas išskiria ir Mickūnų trasą, kuri jam yra viena mėgstamiausių Lietuvoje. ,„Tai labai techniška trasa su išskirtiniais elementais, leidžiančiais atsiskleisti sportininkų meistriškumui.“
Anot jo, namų sienos gali tapti papildomu pranašumu Lietuvos atletams. „Savas palaikymas leidžia jaustis ramiau ir gali padėti pasiekti geresnį rezultatą. O žiūrovai pamatys, kad tai ne tik varžybos, bet ir tikra sporto šventė.“
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Ne mažiau emocijų laukia ir Viktorijos Vareikaitės, jau ne vienerius metus pasaulio čempionate lenktyniaujančios kartu su prancūzu Grégory Raymond, kuri pirmą kartą pasaulinio lygio varžybose startuos Lietuvoje. „Pasaulio čempionatas man reiškia ne tik rezultatus – tai milžiniška patirtis, emocijos ir galimybė augti. Todėl etapas Lietuvoje ypatingas – pagaliau trasoje jausiu savų žmonių palaikymą.“
V. Vareikaitė atvirai pasakoja, kad kelias į pasaulio čempionatą reikalauja ne tik sunkių treniruočių, bet ir didelių asmeninių aukų. „Šis sportas nėra pigus. Nepavyko surinkti viso sezono biudžeto, todėl abu labai daug dirbame ir už trasos ribų. Kartais atrodo, kad visas gyvenimas sukasi tik apie darbą, treniruotes ir motociklus.“
Vis dėlto svarbiausias tikslas komandai išlieka ne vietos rezultatų lentelėje. „Norime kiekvienose varžybose atiduoti maksimumą, važiuoti stabiliai, kaupti patirtį ir po finišo jausti, kad padarėme viską, ką galėjome.“
Sportininkė įsitikinusi, kad istorinis etapas Lietuvoje taps įsimintina švente tiek dalyviams, tiek žiūrovams.
„Daugeliui užsieniečių tai bus visiškai nauja trasa, todėl netrūks intrigos. Trasa labai gerai matoma iš įvairių vietų, bus veiklų vaikams, daug veiksmo ir gero emocinio šurmulio. O žiūrovų laukia ne tik lenktynės – bus daug veiksmo, veiklų vaikams, kadangi trasa gerai matoma iš įvairių vietų, bus tikra sporto šventė net tiems, kurie SidecarCross gyvai matys pirmą kartą.“
V. Vareikaitė džiaugiasi, kad istorinis etapas jau dabar sulaukia didelio lietuvių susidomėjimo, ir nekantrauja pagaliau lenktyniauti savų sirgalių akivaizdoje.
„Labai smagu matyti, kiek žmonių Lietuvoje seka, palaiko ir domisi šiuo čempionatu. Nekantrauju visus sutikti, pabendrauti ir pamatyti atmosferą, kurią sukurs žiūrovai. Taip pat labai smalsu pamatyti patį renginį. Tikiu, kad posakis „pirmas blynas prisvyla“ šį kartą nepasiteisins, nes matau, kiek širdies, darbo ir pastangų į šį čempionatą įdeda Lietuvos motociklų sporto federacija ir Mickūnai MX parko organizatoriai.“
Pasaulio motokroso čempionatas prasidės jau šeštadienį, rugpjūčio 1-ąją, kai trasoje vyks oficialios treniruotės ir kvalifikaciniai važiavimai. Sekmadienį žiūrovų lauks pagrindinė varžybų diena – iškilmingas sportininkų pristatymas, autografų sesija, kurioje sirgaliai galės susitikti su pasaulio elitu, bei lemiami čempionato važiavimai, kuriuose paaiškės etapo nugalėtojai.