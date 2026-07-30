Pradedamos futbolo ir regbio arenos statybos Aleksote

„Pirmiausia, sporto infrastruktūros gerinimas yra investicija į žmones. Kuo daugiau kokybiškų erdvių sportuoti turėsime, tuo daugiau vaikų pasirinks aktyvų gyvenimo būdą. Tokiu būdu Kaunas išliks miestu, kuriame gimsta ir auga sporto talentai.
Vilijampolėje turime pripučiamą maniežą, tačiau jis labiau skirtas treniruotėms ir įgūdžiams tobulinti. O štai Aleksote po stogu bus galima organizuoti ir futbolo, ir regbio rungtynes. Tai ypač pasitarnaus šaltuoju metų laiku“, – neabejoja Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
Artimiausiu metu bendrovė „Infes“ netoli S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo pradės paruošiamuosius darbus – griaus darbų zonoje esančius apleistus statinius.
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„Statybų darbus planuojame pradėti rugpjūčio pradžioje – pirmiausia vyks darbo projekto rengimas, statybvietės įrengimas bei teritorijos paruošimo darbai. Natūralu, kad tokio masto projektuose gali kilti įvairių iššūkių, tačiau esame pasiruošę juos spręsti operatyviai, glaudžiai bendradarbiaudami su projekto partneriais, užsakovu. Kokybiškai atlikti numatytus darbus ir užtikrinti, kad projektas būtų įgyvendintas laikantis aukščiausių kokybės bei techninių reikalavimų visuomet yra mūsų prioritetas“, – teigia UAB „Infes“ generalinis direktorius Arvydas Markevičius.
28 metrų aukščio A++ energinės klasės sporto kompleksą sudarys trys aukštai su rūsiu. 16 tūkst. kv. m ploto pastate bus įrengta 105 m ilgio ir 68 m pločio futbolo ir regbio aikštė, atitinkanti oficialioms rungtynėms keliamus standartus. Tai bus vienas moderniausių tokio tipo sporto objektų Lietuvoje.
Naujajame komplekse numatyta ne tik aikštė su dirbtinės žolės danga, bet ir tūkstančio vietų tribūnos. Atskiras patalpas turės sportininkai, teisėjai, medicinos darbuotojai, administracija.
Pirmajame aukšte suplanuotos vietos sanitariniams mazgams, dopingo patikros ir persirengimo zonoms.
Žiūrovams skirtos tribūnos ir administracinės patalpos numatytos antrame aukšte. Pakilus aukštyn – sporto klubas su persirengimo patalpomis sportininkams, treneriams ir aktyvų laisvalaikį mėgstantiems kauniečiams bei miesto svečiams.
Universaliam sporto statiniui išskirtinumo suteiks lauko terasos. Jos taps apžvalgos aikštelėmis su vaizdinga Aleksoto aerodromo panorama, suteiksiančia galimybę stebėti kylančius ir besileidžiančius lėktuvus. Patekimas ant stogo terasos bus galimas laiptais ir liftu.
Greta naujo objekto planuojama bemaž 185 vietų automobilių stovėjimo aikštelė su atskiromis vietomis autobusams.
Projektinius pasiūlymus Europos pr. 105A pažymėtame 3,23 hektarų ploto sklype parengė bendrovė „Maspro“.
Užbaigti statybas planuojama per dvejus metus.
Valdas AdamkusAleksotasFutbolas
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