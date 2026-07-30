Rusams leidus plaukti Europoje, R. Meilutytės amžina varžovė persigalvojo: „Nesulauksite“

Plaukimo kovos vyks rugpjūčio 10–16 dienomis, o be Lietuvos plaukikų grumsis ir jaunimo dailiojo plaukimo rinktinė, jaunieji ir suaugę šuolininkai į vandenį.
Pagrindinė Lietuvos ekipos viltis – 2012 metų olimpinė čempionė, šešiskart pasaulio pirmenybių aukso laimėtoja ir penkis kartus planetos čempionė trumpajame baseine R. Meilutytė.
Mūsiškė ir toliau išlieka planetos rekordininke – „Auksinė žuvelė“ 2023-siais pasaulio pirmenybėse Fukuokoje normaliame baseine 50 metrų krūtine distanciją įveikė per 29,16 sek. Taip pat R. Meilutytei priklauso šios distancijos rekordas trumpajame baseine – 28,37 sek. ir 100 metrų krūtine rekordas – 1 min. 02,36 sek.
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Garsiausia Lietuvos plaukikė ir triskart Europos čempionė R. Meilutytė Paryžiuje startuos tik 50 metrų krūtine distancijoje, o jos varžove netikėtai bus etatinė plaukimo takelio varžovė – rusė Julija Jefimova.
34-erių šešiskart pasaulio čempionė po Rusijos karinės invazijos į Ukrainą 2022 metais ir tarptautinės rusų sporto izoliacijos prakalbo, kad baigia sportinę karjerą.
Ji visus ketverius pastaruosius metus skraidė lėktuvais tarp JAV Majamio ir Kazanės miestų ir nerodė didelio noro startuoti.
Pastarąjį kartą J. Jefimova baseino takelyje pasirodė 2021-siais Italijoje vykusiose varžybose.
Tačiau tik Tarptautinei vandens sporto šakų federacijai paskelbus, kad nuimamos visos sankcijos nuo Rusijos plaukikų ir jie galės startuoti su vėliava ir himnu, pastaroji rusų žvaigždė sudalyvavo šalies čempionate ir šiaip ne taip iškovojo kelialapį į Europos pirmenybes.
J. Jefimova plauks toje pačioje distancijoje kaip ir R. Meilutytė – 50 metrų krūtine.
„Negaliu sakyti, kad tai neįtikėtina. Bet vis tiek esu nepaprastai laiminga, kad tai padariau. Dieve mano, kaip stengiausi ir dabar pagaliau pasiekiau.
Patekau į nacionalinę 50 m krūtine distancijos komandą ir esu joje, todėl labai džiaugiuosi savimi. Dabar esu visiškai kitokios nuotaikos. Ruošiuosi Paryžiui!“ – rusų žiniasklaidai aiškino J. Jefimova, negalėjusi atsidžiaugti savo sėkme.
Paklausta, ar ir toliau atidedama jos karjeros pabaiga, J. Jefimova atkirto: „Gal kažkam tai bus „deja“. Tačiau dar nesulauksite. Jūs dar nesulauksite mano pasitraukimo“.
Rūta MeilutytėPlaukimasJulija Jefimova
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