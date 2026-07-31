Prieš finalinę dieną „Kuršių marių regatoje“ įtampa – aukščiausiame taške: lyderius skiria vos taškas

Priešpaskutinis, „Sportland“ etapas, vykęs ketvirtadienį, dalyviams pateikė kantrybės egzaminą – navigacinių lenktynių distancijoje vyravęs itin silpnas vėjas leido judėti tik labai mažais greičiais, o dėl pavienių lokalių vėjo pastiprėjimų, svarbiu tapo ir sėkmės elementas.
„Mūsų laivai dideli, sunkūs. Juos paleisti greitai prie tokio vėjo yra labai sudėtinga. Vis dėlto, šiandien mums tai pavyko – stengėmės viską daryti anksčiau, bandyti tai, ko kiti nedarė, šiek tiek kitaip nureguliuoti bures. Taip pat buvo svarbu po patį laivą judėti labai lėtai, kaip katinukams – jokių staigių judesių, kad nesutrukdyti laivui judėti“, – po ilgo ir karšto etapo dalinosi jachtos „TeKyla“ kapitonas Algirdas Žižys.
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Ši komanda „Sportland“ etapo metu iškovojo pirmąją vietą ir savo grupėje ORC 2 šiuo metu užima pirmąją vietą. Tiesa, antroje vietoje esanti „Nida III“ (kpt. Arūnas Burkšas) turi lygiai tiek pat – 10 – taškų. Trečioje vietoje esanti „Idefix“ (kpt. Tomas Barakauskas) šiuo metu yra surinkusi 20 taškų.
ORC 1 grupėje prieš finalines lenktynės pirmauja taip pat „Sportland“ etapą laimėjusi „Arabela-Citadele“ (kpt. Raimondas Šiugždinis), tačiau jai ant kulnų lipa vos vienu tašku atsiliekanti „Rhino“ (kpt. Saulius Pajarskas) komanda. Trečioje vietoje šioje grupėj – jachtos „Dia“ (kpt. Tauras Rymonis) komanda.
Didžiųjų jachtų įskaitos kovoje dėl regatos taurių komandos šiuo metu išsidėsto tokia tvarka: „Arabela-Citadele“ – 11 t., „Rhino“ – 12 t., „Dia“ – 26 t. Ketvirtoje vietoje esanti „Nida III“ turi taip pat 26 taškus, penktoje esanti „TeKyla“ – 27 t.
Sportinių jachtų įskaitos kovoje dėl taurių dvi lyderiaujančias komandas – „Mojito“ (kpt. Juozas Gordevičius) bei „Storm“ (kpt. Andrius Ramonaitis) – taip pat skiria vos vienas taškas. Trečioje vietoje šio metu – jachtos „Alfeta“ (kpt. Simas Kerinas) komanda.
Tiek „Mojito“, tiek „Storm“ šiuo metu užima pirmąsias vietas savo grupėse – „Platu 25“ bei „RS 280“ jachtų klasėse.
„Kai tokie silpni vėjai, buriuoti iš tiesų yra labai sunku. Mes iš tiesų visas varžybas buvome pirmi, po to nukritom į trečią vietą, po to vėl išsiveržėm į pirmąją. Bet prie pat finišo vėjas visiškai nurimo. Kai taip būna, stengiamės laive nieko nejudinti, kone nekvėpuoti, net nesikalbėti, kad laivo nestabdyti dar labiau, bet šalia esantis laivas už 15 metrų gauna kažkokį gūsį ir „nuvažiuoja“. Tai po penkių valandų lydymosi ant saulės tas labai yra sunku tiesiog tą išgyventi ir priimti“, – po finišo dalinosi jachtos „Levante“ kapitonas Benas Martišauskis.
Jie „Sportland“ etapo metu finišo liniją kirto antri ir šiuo metu užima trečiąją vietą „RS 280“ jachtų klasėje, nors turi lygiai tiek pat taškų kaip ir antroje vietoje esanti „Alfeta“.
Kruizinių jachtų įskaitoje pirmoje vietoje esanti „La Calma“ (kpt. Marius Klišaitis) turi 5 taškus, tačiau antroje vietoje esanti „Mirage“ (kpt. Albertas Lukšys) nuo jų atsilieka vos vienu tašku. Trečioje vietoje rikiuojasi „Vajana Magic“ (kpt. Gintautas Andriuškevičius).
Atvirojoje grupėje prieš finalinę dieną pirmauja „O‘lia lia“ (kpt. Osvaldas Kudzevičius) komanda, turinti 7 taškus, antroje vietoje – 8 taškus turinti „Regina“ (kpt. Dovydas Kvederis), trečioje – „Jazz“ (kpt. Gintautas Burnickas) su 10 taškų. Tiek pat taškų turi ir ketvirtoje vietoje esanti „Omega“ (kpt. Marijus Eidukevičius).
Šiandien „Kuršių marių regatoje“ Rėmėjų ir Media regatose varžysis regatos partneriai, draugai bei Lietuvos žiniasklaidos atstovai. Finalinės lenktynės „Kuršių marių regatos“ dalyviams įvyks šeštadienį, po kurių ir paaiškės šių metų regatos nugalėtojai.