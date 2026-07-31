Per birželio 12–21 dienomis vykusį planetos jėgos trikovės čempionatą Belgijos sportininkė Sonita Muluh pritūpė su štanga, ant kurios buvo rekordinis moterims svoris – 334,5 kilogramo. Tačiau belgės bandymas nebuvo įskaitytas, nes štangos svoriai atsirėmė į ją saugojusio lietuvio asistento Ernesto Kusino koją.
Pagal taisykles, jei atliekant bandymą sportininką nuo traumos saugantys asistentai paliečia štangą, bandymas anuliuojamas. Taip įvyko ir tąkart.
Susiję straipsniai
Belgė iš pradžių šį įvykį laikė atsitiktiniu incidentu, tačiau pats E. Kusinas po kurio laiko socialiniuose tinkluose pareiškė sąmoningai sužlugdęs bandymą, nes esąs rasistas.
„Aš rasistas ir padariau tai tyčia, nes jūsų, š***, nekenčiu. ‹...› Aš laimėjau tris čempionatus, ir niekam nė karto nebuvo nepavykę, išskyrus vieną beždžionę“, – rašė asistentas iš Lietuvos, komentarą baigdamas skaičiais „88“ (neonacių aplinkoje šie skaičiai reiškia užkoduotą pasveikinimą „Heil Hitler!“ ), cituoja jau panaikintą pranešimą socialiniuose tinkluose lrt.lt.
Lietuvos jėgos trikovės federacijos pirmininkas Domantas Barauskas patikino, kad toks pasisakymas buvo tikrai netikėtas, tačiau federacija iškart ėmėsi žingsnių, kad žmogus būtų diskvalifikuotas visam gyvenimui iš jėgos trikovės.
„Stengėmės sureaguoti kuo greičiau ir nusprendėme nušalinti jį nuo bet kokios su jėgos trikove susijusios veiklos“, – pokalbyje su lrt.lt žurnalistu tikino D. Barauskas. Tai reiškia, kad E. Kusinas negalės būti ne tik Lietuvos jėgos trikovės varžybose, tačiau ir tarptautiniuose turnyruose.
Po kurio laiko sureagavo ir Tarptautinė jėgos trikovės federacija.
„Pripažįstame ir aukštai vertiname operatyvią bei ryžtingą Lietuvos jėgos trikovės federacijos reakciją – ji nedelsdama ėmėsi veiksmų ir visam laikui pašalino šį asmenį iš federacijos veiklos. IPF ir toliau laikosi lygybės, įtraukties, sąžiningumo ir sąžiningos sportinės kovos principų. Rasizmui, diskriminacijai ir neapykantai mūsų sporto šakoje nėra vietos“, – teigiama Tarptautinės jėgos trikovės federacijos pareiškime.
jėgos trikovėsavanorispasaulio rekordas
Rodyti daugiau žymių