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„Esu priblokštas“: Mykolas Alekna sulaukė reakcijos iš Švedijos

2026 m. rugpjūčio 1 d. 08:14
Lrytas.lt
Po patirtos peties traumos įspūdingai atsitiesęs geriausias Lietuvos metų sportininkas Mykolas Alekna toliau stebina lengvosios atletikos pasaulį.
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23-ejų lietuvis praėjusią savaitę tapo Lietuvos čempionu, o diską geriausiu bandymu nusviedė net 72,65 m.
Maža to, tai buvo jau trečios varžybos per tris mėnesius, kai M. Alekna diską numetė toliau nei 70 m – anksčiau jis tokį rezultatą užfiksavo Estijoje vykusiose varžybose (70,60 m) bei JAV vykusiame „Deimantinės lygos“ etape (71,06 m).
Tokie M. Aleknos metimai paliko be žado daugkartinį Švedijos šuolio su kartimi čempioną Alhaji Jengą.
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„Tai neturėtų būti įmanoma. Esu šiek tiek priblokštas“, – teigė Švedijos televizijoje lengvosios atletikos ekspertu dirbantis lengvaatletis.
Šie M. Aleknos metimai yra savotiška paraiška į artėjantį Europos lengvosios atletikos čempionatą. Jis rugpjūčio 10–16 d. vyks Birmingame (JK).
„Forma puiki, smagu, kad Europos čempionatas jau už kelių savaičių. Tikiuosi, kad tą formą pavyks išlaikyti ar net pagerinti“, – prieš savaitę Palangoje vykusiame Lietuvos čempionate kalbėjo M. Alekna.
Mykolas Aleknadisko metimasŠvedija
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