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Fantastiška žinia: broliai Stankūnai – Europos irklavimo vicečempionai! D. Rimkutė ir M. Kazlauskaitė pasidabino bronza

2026 m. rugpjūčio 1 d. 12:47
Lrytas.lt
Italijoje vykstančiame Europos irklavimo čempionate skamba Lietuvos vardas – mūsų šaliai atstovaujantys broliai Domantas ir Dovydas Stankūnai tapo Senojo žemyno vicečempionais.
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Varezės mieste lietuviai iškovojo sidabro medalius 2000 m distancijoje, ją įveikdami per 6 min. 18,29 sek.
Europos čempionais tapo rumunai Stefanas Constantinas Berariu ir Florinas Sorinas – jie lietuvių porą aplenkė kiek daugiau nei dviem sekundėmis.
Trečiąją vietą iškovojo Italijos pora Matteo Lodo ir Giuseppe Codato. Jie nuo brolių Stankūnų atsiliko 0,49 sek.
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Tuo metu moterų varžybose bronzos medalius nuskynė Dovilė Rimkutė ir Martyna Kazlauskaitė. 
Lietuvos duetas nuo nugalėtojų atsiliko 1,88 sek.
Domantas StankūnasDovydas Stankūnasirklavimas
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