Varezės mieste lietuviai iškovojo sidabro medalius 2000 m distancijoje, ją įveikdami per 6 min. 18,29 sek.
Europos čempionais tapo rumunai Stefanas Constantinas Berariu ir Florinas Sorinas – jie lietuvių porą aplenkė kiek daugiau nei dviem sekundėmis.
Trečiąją vietą iškovojo Italijos pora Matteo Lodo ir Giuseppe Codato. Jie nuo brolių Stankūnų atsiliko 0,49 sek.
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Tuo metu moterų varžybose bronzos medalius nuskynė Dovilė Rimkutė ir Martyna Kazlauskaitė.
Lietuvos duetas nuo nugalėtojų atsiliko 1,88 sek.
Domantas StankūnasDovydas Stankūnasirklavimas
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