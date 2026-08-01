Favoritų pergalėmis prasidėjo Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo čempionatas

Lietuvos čempionate kovojama ir dėl vietų šalies rinktinėje. Po Lietuvos čempionato paaiškės rinktinės sudėtis, kuri startuos rugpjūčio 26–30 d. Poznanėje (Lenkija) vyksiančiame pasaulio čempionate.
Pirmą Lietuvos čempionato dieną baidarininkai ir kanojininkai išsidalijo medalius 1000 m distancijoje.
Vienviečių baidarių rungtyje pergalių seriją Lietuvos čempionatuose pratęsė olimpietis Andrejus Olijnikas. Čempiono titulą apgynęs A. Olijnikas nuotolį įveikė per 4 min. 2,859 sek. ir artimiausią persekiotoją aplenkė 3,136 sek. Sidabro medalį iškovojo prieš savaitę pasaulio jaunimo čempionate 13 vietą užėmęs Arnas Tarvydas.
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Dar vieną aukso medalį A. Olijnikas iškovojo dviviečių baidarių rungtyje kartu su kitu olimpiečiu Simonu Maldoniu. Čempionai distanciją įveikė per 3 min. 49,402 sek.
Keturviečių baidarių varžybose triumfavo Benas Rupeika, Karolis Alasauskas, Motiejus Povilaitis ir Arnas Tarvydas. Čempionai nuotolį įveikė per 3 min. 28,997 sek. ir artimiausius persekiotojus aplenkė 3,993 sek.
Vienviečių kanojų 1000 m distancijoje nepralenkiamas buvo daugkartinis šios rungties nugalėtojas Vadimas Korobovas. Nuotolį per 4 min. 37,923 sek. įveikęs V. Korobovas, antroje vietoje likusį Artūrą Golovač aplenkė 4,675 sek.
A. Golovač auksą iškovojo dviviečių kanojų rungtyje kartu su Denisu Kovaliovu. Čempionės titulą apgynusi dvivietė nuotolį įveikė per 4 min. 23,658 sek. ir artimiausius persekiotojus aplenkė net 20 sek.
Atkakli kova vyko keturviečių kanojų varžybose, kur čempionus lėmė vos 3 sek. Aukso medalius iškovojo Danila Achmedšinas, Kirilas Suchorukovas, Denisas Kovaliovas ir Danila Svirskyj, finišo liniją kirtę per 4 min. 10,981 sek.
Moterų varžybose išdalinti penki medalių komplektai. Baidarių varžybose net tris medalius iškovojo Liucija Mitkutė.
Vienviečių rungtyje L. Mitkutė laimėjo auksą (5 min. 4,759 sek.). Dviviečių rungtyje L. Mitkutė kartu su Livija Jatkevičiūte užėmė antrą vietą ir pralaimėjo tik čempionių vardą apgynusioms Kamilei Railaitei ir Kamilei Čiškauskaitei (4 min. 38,247 sek.). Keturviečių baidarių varžybose
nepralenkiamos buvo Rasa Vaičikonytė, L. Railaitė, L. Mitkutė ir Urtė Pukėnaitė, finišo liniją kirtusios per 4 min. 14,593 sek.
Vienviečių kanojų varžybose aukso medalį iškovojo Gabrielė Baltrušaitytė. Distanciją per 6 min. 5,458 sek. įveikusi čempionė daugiau negu 3 sek. aplenkė antrus metus iš eilės sidabrą laimėjusią Gabrielę Čerepokaitę.
Dviviečių kanojų rungties čempionėmis tapo Saulė Giedrimaitė ir Eva Korsakaitė, finišo liniją kirtusios per 6 min. 13,143 sek.
Šeštadienį Lietuvos čempionate baidarininkai ir kanojininkai išsidalins medalius 500 m distancijoje, o sekmadienį dėl čempionų titulo kovos 200 m nuotolyje.