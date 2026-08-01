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Vilius Gaubas iškovojo neeilinę pergalę

2026 m. rugpjūčio 1 d. 08:59
Lrytas.lt
Savo sėkmingą žygį San Marine vykstančiame ATP „Challenger“ serijos turnyre tęsia geriausias Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas (ATP-128).
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21-erių lietuvis vėlyvą penktadienio vakarą po daugiau nei dvi valandas pareikalavusios dramatiškos kovos 7:6 (9:7), 7:6 (7:5) palaužė 32-ejų brazilą Thiago Monteiro (ATP-303).
Ši pergalė V. Gaubui buvo tikrai saldi – lietuvis palaužė praeityje 61-ąją vietą ATP reitinge užėmusį varžovą, atsirevanšavo jam už iki tol du iš eilės patirtus pralaimėjimus ir žengė į turnyro pusfinalį.
Šio momento lietuvis laukė ilgai – paskutinį kartą ATP „Challenger“ serijos pusfinalyje V. Gaubas žaidė dar tik metų pradžioje.
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Už šią pergalę V. Gaubas savo kraitį papildė 35 ATP vienetų reitingo taškais ir kiek daugiau nei 10 tūkst. eurų.
Kitame etape lietuvis susikaus su argentiniečiu Facundo Diazu (ATP-107).
Vilius GaubasTenisasATP Challenger Tour

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