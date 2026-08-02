„Nesuvokiamas skausmas“: Nidoje nuskendęs vyras – žinomas treneris, buvęs čempionas

M. Lisauskas – buvęs profesionalus sportininkas, pastaruoju metu dirbęs treneriu. Jis užsiiminėjo vandenlenčių ir snieglenčių sportu, to mokė kitus.
Vyras buvo įkūręs „7AM Club“ sporto bendruomenę, buvo aktyvus kitų sporto bendruomenių narys.
M. Lisauskas 2017-aisiais tapo slidinėjimo varžybų „Red Bull Risk ir Slysk“ čempionu, 2023-iaisiais Latvijoje „Big Air“ varžybose užėmė antrąją vietą, buvo reguliarus Lietuvos čempionatų dalyvis, 2022-aisiais Estijoje tapo varžybų nugalėtoju.
Kaip Eltai teigė Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) atstovė Asta Kažukauskienė, pranešimas apie įvykį buvo gautas apie 13.48 val.
„Pirminiais Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnų duomenimis, pranešimas buvo gautas apie 13.48 val., kad Nidoje, jūroje, skendo žmogus“, – komentavo A. Kažukauskienė.
Klaipėdos apskrities VPK atstovės teigimu, iš jūros ištrauktas vyras buvo gaivinamas. „Deja, atgaivinti nepavyko“, – nurodė ji.
M. Lisausko „Facebook“ paskyroje užuojautą dėl netekties išreiškė ir žinoma Lietuvos atlikėja Justė Arlauskaitė-Jazzu.
„Nesuvokiamas skausmas... Didžiausia užuojauta šeimai, draugam ir visai wake community... Lengvo skrydžio, Motiejau..“ – rašė ji.
Užuojautą išreiškė ir „Anna Festival“, išplatinęs žinutę, kad likusios festivalio veiklos yra atšaukiamos.
„Niekada nesitikėjome, kad teks patirti tai, ką šiuo metu išgyvename. Prieš kelias valandas Nidoje nuskendo žmogus. Reiškiame labai didelę užuojautą šeimai ir visiems pažinojusiems. Nors nelaimė nutiko jau pasibaigus festivaliui – jaučiame atsakomybę bendrauti su visomis tarnybomis, kad aplinkybės būtų kuo greičiau išaiškintos. Dėl skaudžiausių aplinkybių, atšaukiame šios dienos suplanuotą renginį“, – teigiama pranešime.