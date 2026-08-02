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Lietuva klesti irklavime: Viktorija Senkutė – Europos vicečempionė

2026 m. rugpjūčio 2 d. 17:31
Sekmadienį Varezėje (Italija) finišavo 2026 m. Europos irklavimo čempionatas. Tiesa, finalinės dienos programą sujaukė oro sąlygos – dėl žaibų ir griaustinių pavojaus buvo nukelti startai. Visgi tai nesutrukdė Viktorijai Senkutei, kuri sėkmingai pasirodė moterų vienviečių valčių (W1x) A finale ir Lietuvai padovanojo dar vieną medalį.
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Lietuvos irkluotoja nuo pirmųjų yrių šovė į priekį, pusę distancijos irklavo pirma ir užtikrintai finišavo antroje vietoje.
„Buvo labai smagu, buvo geros varžybos, labai gerai praleidau laiką, – atsiėmusi medalį kalbėjo Viktorija. – Prieš kiekvienas varžybas apie medalius negalvoju, galvoju, kaip iš techninės pusės išpildyti savo užduotis. Į tai stengiausi fokusuotis – buvo šiek tiek iššūkių, bet pavyko susitvarkyti.“
Mūsiškė distanciją įveikė per 7:19,22 min. Aukso medalį antrus metus iš eilės iškovojo britė Lauren Henry (7:15,11 min.), bronzą laimėjo serbė Jovana Arsič (7:21,58 min.).
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Tai – pirmasis Viktorijos medalis Europos čempionatuose. Iki šiol aukščiausią vietą ji iškovojo pernai, kuomet finišavo penkta.
Primane, kad šeštadienį taip pat sidabru pasipuošė ir broliai Dovydas bei Domantas Stankūnas, o Dovilė Rimkutė su Martyna Kazlauskaite iškovojo bronzos medalius.
irklavimasViktorija Senkutė

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