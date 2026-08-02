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Mirė iškilus, daugybę čempionų išugdęs treneris Jurgis Mertinas

2026 m. rugpjūčio 2 d. 22:02
Lrytas.lt
Lietuvos kurčiųjų sporto pasaulis neteko iškilaus trenerio Jurgio Mertino, paskelbė Lietuvos kurčiųjų sporto komitetas (LKSK).
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Eidamas 83-iuosius metus J. Mertinas mirė sekmadienį, rugpjūčio 2-ąją.
Meištų (Būblelių) kaime, Šakių apskrityje gimęs treneris ilgus metus skyrė orientavimosi sportui, buvo Lietuvos kurčiųjų orientavimosi sporto rinktinės vyriausiasis treneris.
„Jo profesionalumas, kantrybė ir nuoširdus darbas padėjo sportininkams pasiekti aukščiausių rezultatų tarptautinėse varžybose. Auklėtinis Tomas Kuzminskis net 8 kartus tapo kurčiųjų olimpinių žaidynių („Deaflympics“) čempionu, o daugelis kitų sportininkų – tarp jų Arūnas Kubaitis, Kęstutis Remeika, Marija Remeikienė, Jurgis Šilkinis ir kiti – tapo Europos bei kurčiųjų deflimpinių žaidynių čempionais ir prizininkais“, – pažymima komiteto pranešime.
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Už ypatingus nuopelnus Lietuvos sportui J. Mertinas buvo įvertintas aukštais apdovanojimais. 1997 m. jam buvo suteiktas Lietuvos nusipelniusio trenerio vardas, 2005 m. jis buvo apdovanotas Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi. Taip pat J. Mertinas pelnė Kūno kultūros ir sporto departamento medalius „Už nuopelnus Lietuvos sportui“ (1993 m., 1994 m.), I laipsnio medalį „Už aukštus sporto pasiekimus“ (1997 m.) ir medalį „Už sporto pergales“ (2005 m.).
1974–2002 metais J. Mertinas dirbo tuomečio Vilniaus pedagoginio universiteto (dabar – Lietuvos edukologijos universitetas) dėstytoju.
„Tikiu, kad sporto ateitis bus aukščiau už mūsų dabartį, bet trenerio mokslinei kūrybai reikia kantrybës, be jos nieko nepasiekiama. Mokëjimas dirbti treneriu, atkaklumas, patirtis – tai amžini gyvenimo mokytojai“, – 2003-iaisiais žurnale „Sporto mokslas“ buvo cituojamas J. Mertinas.
Atsisveikinimas vyks rugpjūčio 4 d. nuo 9 iki 12 val. laidojimo namuose „Amžinybė“ (Talino g. 10A, Vilniuje). Urnos išnešimas – 12 val. Laidotuvės vyks Kairėnų kapinėse.
Šv. Mišios už velionį bus aukojamos rugpjūčio 3 d. 17.15 val. Vilniaus Šv. Ignoto bažnyčioje.
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