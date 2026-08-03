Kaip paaiškėjo vėliau, miręs vyras – profesionalus sportininkas, pastaruoju metu dirbęs treneriu Motiejus Lisauskas.
Kaip Eltai teigė Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) atstovė Asta Kažukauskienė, pranešimas apie įvykį buvo gautas apie 13.48 val.
„Pirminiais Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnų duomenimis, pranešimas buvo gautas apie 13.48 val., kad Nidoje, jūroje, skendo žmogus“, – komentavo A. Kažukauskienė.
Susiję straipsniai
Klaipėdos apskrities VPK atstovės teigimu, iš jūros ištrauktas vyras buvo gaivinamas.
„Deja, atgaivinti nepavyko“, – nurodė ji.
Pirmadienį naujienų portalas Delfi pranešė, kad nelaimės metu skendo trys žmonės. Kol į įvykio vietą vyko ugniagesiai gelbėtojai, du žmonės iš vandens išsigelbėjo patys.
Gelbėtojams iš vandens ištraukus M. Lisauską jam buvo pradėtos gaivinimo procedūros, tačiau išgelbėti skenduolio nebepavyko.
Plačiau apie nelaimę galite skaityti paspaudę čia.