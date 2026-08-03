SportasKitos naujienos

Aiškėja daugiau detalių apie tragišką M. Lisausko žūtį: skendo trise (1)

2026 m. rugpjūčio 3 d. 13:45
Lrytas.lt
Sekmadienį Lietuvą sukrėtė siaubinga žinia – Nidoje vykusio festivalio „Anna“ metu buvo pranešta apie nuskendusį 30-metį vyrą.
Daugiau nuotraukų (2)
Kaip paaiškėjo vėliau, miręs vyras – profesionalus sportininkas, pastaruoju metu dirbęs treneriu Motiejus Lisauskas.
Kaip Eltai teigė Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) atstovė Asta Kažukauskienė, pranešimas apie įvykį buvo gautas apie 13.48 val.
„Pirminiais Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnų duomenimis, pranešimas buvo gautas apie 13.48 val., kad Nidoje, jūroje, skendo žmogus“, – komentavo A. Kažukauskienė.
Susiję straipsniai
D. Banevič triumfas Vengrijoje – pusfinalyje pranoko Rusijos čempionę ir tapo nugalėtoja

D. Banevič triumfas Vengrijoje – pusfinalyje pranoko Rusijos čempionę ir tapo nugalėtoja (1)

Po skyrybų su O. Pikul – D. Dirksčio žinutė ir S. Maslobojevui

Po skyrybų su O. Pikul – D. Dirksčio žinutė ir S. Maslobojevui (2)

Pirmoji Lietuvoje – sėkmingas G. Acutės finišas Europos ištvermės jojimo pirmenybėse įeis į istoriją

Pirmoji Lietuvoje – sėkmingas G. Acutės finišas Europos ištvermės jojimo pirmenybėse įeis į istoriją

Klaipėdos apskrities VPK atstovės teigimu, iš jūros ištrauktas vyras buvo gaivinamas.
„Deja, atgaivinti nepavyko“, – nurodė ji.
Pirmadienį naujienų portalas Delfi pranešė, kad nelaimės metu skendo trys žmonės. Kol į įvykio vietą vyko ugniagesiai gelbėtojai, du žmonės iš vandens išsigelbėjo patys.
Gelbėtojams iš vandens ištraukus M. Lisauską jam buvo pradėtos gaivinimo procedūros, tačiau išgelbėti skenduolio nebepavyko.
Plačiau apie nelaimę galite skaityti paspaudę čia.
Nidaskendimastragedija

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.