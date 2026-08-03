Trakuose paaiškėjo Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo čempionai bei rinktinės sudėtis

Po čempionato paaiškėjo ir Lietuvos rinktinės sudėtis, kuri varžysis rugpjūčio 26–30 d. Poznanėje (Lenkija) vyksiančiame pasaulio čempionate.
Paskutinę čempionato dieną buvo kovojama dėl 13 medalių komplektų trumpiausioje 200 m sprinto distancijoje.
Net tris aukso medalius iškovojo olimpietis Artūras Seja. Atkakliausia kova vyko vienviečių varžybose. 2023 m. šios rungties pasaulio čempionu tapęs A. Seja distanciją įveikė per 33,901 sek. ir antroje vietoje likusį Europos čempionatų prizininką Igną Navakauską aplenkė vos 0,181 sek. Trečioje vietoje finišavęs praėjusių metų Lietuvos čempionas Viktoras Čaplinskij nugalėtojui pralaimėjo 0,501 sek.
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Dviviečių baidarių distancijoje A. Seja triumfavo kartu su V. Čaplinskiu. Čempionai finišo liniją kirto per 31,447 sek. ir antrą vietą užėmusius Simoną Maldonį ir Andrejų Olijniką aplenkė 1,097 sek.
Dar vieną aukso medalį A. Seja iškovojo kartu su Rasa Vaičikonyte mišrių įgulų varžybose. Nugalėtojai nuotolį įveikė per 35,964 sek.
Keturviečių baidarių varžybose nepralenkiami buvo Tomas Bartkus, Tautvydas Šukys, Valentinas Velebskij ir Nedas Zavackas (30,814 sek.).
Kanojų irklavimo 200 m distancijoje po du aukso medalius iškovojo Lietuvos rinktinės nariai Henrikas Žustautas ir Vadimas Korobovas.
Vienviečių varžybose Lietuvos čempiono vardą apgynęs H. Žustautas nuotolį įveikė per 38,441 sek. ir antroje vietoje finišavusį V. Korobovą aplenkė 0,841 sek.
Dviviečių varžybose į vieną kanoją susėdę H. Žustautas ir V. Korobovas finišavo per 37,283 sek. Antrą vietą užėmė tik 0,689 sek. čempionams pralaimėję šių metų Europos jaunimo čempionato finalininkai Danielius ir Dovydas Gauriai.
Dar vieną aukso medalį V. Korobovas laimėjo mišrių įgulų varžybose, kartu su Rūta Marozaite distanciją įveikę per 41,159 sek.
Keturviečių kanojų rungtyje nepralenkiami buvo Kirilas Suchorukovas, Denisas Kovaliovas, Artūras Golovač ir Ignas Serafinas (35,7 sek.).
Moterų 200 m distancijoje net keturis medalius – tris iš jų aukso – iškovojo Rasa Vaičikonytė.
Vienviečių baidarių rungtyje R. Vaičikonytė laimėjo bronzą, į priekį praleisdama antrą vietą užėmusią Ūlą Matulevičiūtę ir čempione tapusią Liuciją Railaitę. Į dvivietę susėdusios R. Vaičikonytė ir L. Railaitė nepaliko vilčių savo varžovėms ir šioje rungtyje. Keturviečių varžybose auksą laimėjo R. Vaičikonytė, Kamilė Čiškauskaitė, Viltė Matelytė ir Liucija Mitkutė. Dar vieną čempionės titulą R. Vaičikonytė iškovojo minėtose mišrių įgulų varžybose.
Kanojininkių varžybose du aukso medalius užsikabino Vanesa Mėlinauskaitė. Vienviečių rungtyje čempionė distanciją įveikė per 47,677 sek. ir artimiausią persekiotoją Rūtą Marozaitę aplenkė 2,315 sek. Dar kartą auksą V. Mėlinauskaitė laimėjo dviviečių varžybose kartu su R. Marozaite.
Susumavus visų trijų sprinto distancijų – 200, 500 ir 1000 m rezultatus – daugiausia aukso medalių susižėrė baidarininkės R. Vaičikonytė ir L. Railaitė, laimėjusios net po šešias rungtis. Po keturis aukso medalius laimėjo baidarininkai L. Mitkutė, A. Seja ir S. Maldonis bei kanojininkai H. Žustautas ir V. Korobovas. Po tris aukso medalius iškovojo baidarininkai K. Čiškauskaitė ir A. Olijnikas bei kanojininkė V. Mėlinauskaitė.