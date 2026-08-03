Universitetų studentų žaidynių finišas: VDU – tarp keturių geriausių Europos universitetų

Ketvirtą vietą tarp 171 universiteto medalių rikiuotėje užėmęs VDU iškovojo 7 apdovanojimus – 2 aukso, 2 sidabro ir 3 bronzos medalius. Į priekį universitetų reitinge VDU praleido pirmąją vietą užėmusį Zagrebo universitetą (Kroatija), antrąją vietą pelniusią Zamolskio akademiją (Lenkija) ir trečioje vietoje atsidūrusį Strasbūro universitetą (Prancūzija).
VDU iškovoti medaliai – vieninteliai Lietuvos atstovų apdovanojimai Europos universitetų studentų žaidynėse. Tai lėmė, kad Lietuva šalių medalių rikiuotėje tarp 31 valstybės užėmė šeštą poziciją.
Aukso medaliu pasidabino badmintonininkė Viltė Paulauskaitė, kuri badmintono vienetų finale rezultatu 2:0 (21:13, 21:13) įveikė Rachelę Sugden iš Glazgo Stratklaido universiteto (Škotija) ir tapo Europos čempione.
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„Džiaugiuosi, kad turėjau galimybę dalyvauti Europos universitetų žaidynėse ir atstovauti savo universitetui. Šios žaidynės paliko labai gerus įspūdžius – buvo smagu varžytis tiek komandinėse, tiek asmeninėse rungtyse ir būti tokio didelio renginio dalimi. Labai džiaugiuosi, kad pavyko iškovoti aukso medalį vieneto rungtyje bei bronzos medalį moterų dvejete ir savo rezultatais prisidėti prie universiteto vardo garsinimo“, – įspūdžiais dalinosi V. Paulauskaitė.
Europos čempionių vardą iškovojo ir VDU 3x3 merginų krepšinio komanda, sudaryta iš Eglės Kisarauskaitės, Miglės Kisarauskaitės, Evos Pernavaitės ir Martynos Petrėnaitės. Ši ekipa žaidynių finale rezultatu 22:13 įveikė Liublianos universitetą iš Slovėnijos.
VDU komandą į pergalę atvedusi M. Petrėnaitė buvo ne tik rezultatyviausia turnyro žaidėja, bet ir tapo EUSA Europos universitetų žaidynių naudingiausia krepšininke bei pateko į geriausių varžybų žaidėjų trejetą.
„Be galo didžiuojuosi merginomis, komanda, visais prisidėjusiais žmonėmis. Nuo pernai tikrai jaučiau pralaimėjimo kartėlį, bet šiemet mes tapome čempionėmis ir visas sunkus darbas atsipirko“, – džiaugėsi M. Petrėnaitė.
Istorinį pasiekimą užfiksavo ir Senojo žemyno vicečempionėmis tapo VDU merginų tinklinio komanda, kuri finale po atkaklios kovos rezultatu 1:3 (15:25, 12:25, 25:22, 19:25) neprilygo daugkartinėms čempionėms iš Bolonijos universiteto (Italija). Šis VDU sidabro medalis – pirmasis moterų tinklinio apdovanojimas per Lietuvos aukštųjų mokyklų dalyvavimo EUSA žaidynėse ir čempionatuose istoriją.
Dar vienu sidabro medaliu VDU kraitį papildė badmintono dvejetų kategorijoje apdovanojimą iškovojusios Mariia Koriahina ir Anna Kovalenko.
Visus tris bronzos medalius pelnė taip pat badmintono sporto šakos atstovės. Vienetų kategorijoje bronzos medaliais pasipuošė Samanta Golubickaitė ir M. Koriahina, o dvejetų kategorijoje bronzos apdovanojimu pasidabino S. Golubickaitė bei V. Paulauskaitė.
Europos universitetų žaidynės yra didžiausias kas dvejus metus vykstantis Europos studentų sporto renginys, kuriame susitinka studentų sporto elitas. Šiemet renginyje dalyvavo 3889 sportininkai, rungęsi trylikoje skirtingų sporto šakų.
Iš viso į Europos universitetų studentų žaidynes VDU delegavo 31 sportininką, atstovavusį universitetui penkiose sporto šakose – 3x3 krepšinyje, badmintone, paplūdimio ir salės tinklinyje bei stalo tenise.
Visgi tai – ne paskutinis VDU studentų pasirodymas Senojo žemyno pirmenybėse. Rugpjūčio 26–29 d. Zagrebe (Kroatija) vyksiančiame Europos studentų čempionate dalyvaus VDU irkluotojai, o rugsėjo 8–16 d. Tiranoje (Albanija) suplanuotose Senojo žemyno studentų kovos menų pirmenybėse varžysis VDU dziudo sportininkai.