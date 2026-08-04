SportasKitos naujienos

Paskelbta, kur ir kada bus galima atsisveikinti su Nidoje nuskendusiu M. Lisausku: artimieji turi prašymą

2026 m. rugpjūčio 4 d. 14:01
Lrytas.lt
Sekmadienį Lietuvą sukrėtė žinia, kad Nidoje vykusio festivalio „Anna“ metu nuskendo žinomas treneris, buvęs vandenlenčių ir snieglenčių sporto čempionas Motiejus Lisauskas. Antradienį buvo paskelbta, kur ir kada bus galima atsisveikinti su žuvusiuoju.
Daugiau nuotraukų (1)
„Atsisveikinimas su Motiejumi vyks laidojimo namuose „Ritualas“ 2026 m. rugpjūčio 6 d. 14:00-20:00 [val. ir] rugpjūčio 7 d. 10:00-13:00 [val.]“, – paskelbė vėlionio draugas Karolis Sankauskas.
Bendras išlydėjimas ir atsisveikinimas numatomas 14:00 val. Teigiama, kad laidojimo procesija nevyks.
Be to, artimieji turėjo ir vieną prašymą.
Susiję straipsniai
Nidoje nuskendusiam M. Lisauskui – specialus pagerbimas: „Žmogus niekada neišnyksta“

Nidoje nuskendusiam M. Lisauskui – specialus pagerbimas: „Žmogus niekada neišnyksta“

Po M. Lisausko žūties – jautrūs artimo bičiulio žodžiai: „Atsiprašau, kad neapsaugojau iki galo“

Po M. Lisausko žūties – jautrūs artimo bičiulio žodžiai: „Atsiprašau, kad neapsaugojau iki galo“

M. Lisausko bičiulis atskleidė nelaimės Nidoje aplinkybes: „Bandė gaivinti, tačiau jau buvo vėlu“

M. Lisausko bičiulis atskleidė nelaimės Nidoje aplinkybes: „Bandė gaivinti, tačiau jau buvo vėlu“ (6)

„Vietoje gėlių prašome atnešti vieną žvakę, kurią paliksite tam skirtoje vietoje“, – rašo K. Sankuskas.
Trečiadienį taip pat yra organizuojamas renginys paminėti M. Lisausko atminimą – žmonės kviečiami trijuose vandens parkuose švęsti 30-mečio vaikino gyvenimą.
Motiejus Lisauskas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.