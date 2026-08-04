Paskelbta, kur ir kada bus galima atsisveikinti su Nidoje nuskendusiu M. Lisausku: artimieji turi prašymą

„Atsisveikinimas su Motiejumi vyks laidojimo namuose „Ritualas“ 2026 m. rugpjūčio 6 d. 14:00-20:00 [val. ir] rugpjūčio 7 d. 10:00-13:00 [val.]“, – paskelbė vėlionio draugas Karolis Sankauskas.
Bendras išlydėjimas ir atsisveikinimas numatomas 14:00 val. Teigiama, kad laidojimo procesija nevyks.
Be to, artimieji turėjo ir vieną prašymą.
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„Vietoje gėlių prašome atnešti vieną žvakę, kurią paliksite tam skirtoje vietoje“, – rašo K. Sankuskas.
Trečiadienį taip pat yra organizuojamas renginys paminėti M. Lisausko atminimą – žmonės kviečiami trijuose vandens parkuose švęsti 30-mečio vaikino gyvenimą.