SportasKitos naujienos

Šokas: netikėtai mirė 34-erių garsus kovotojas (1)

2026 m. rugpjūčio 4 d. 10:27
Lrytas.lt
Mišrių kovos menų pasaulyje – šokas. UFC organizacija paskelbė, kad būdamas vos 34-erių netikėtai mirė kovotojas Allanas Nascimento.
Daugiau nuotraukų (1)
Brazilą miegant ištiko širdies smūgis, pranešė UFC. „Nepaisant medikų pastangų, apie jo mirtį buvo pranešta jau įvykio vietoje“, – oficialiai skelbia organizacija.
A. Nascimento mišrių kovos menų ringe profesionaliai pasirodė 29 kartus ir pasiekė 22 pergales, didžiąją daugumą iš jų (16) pasiekdamas privertęs varžovą pasiduoti (angl. submission).
UFC ringuose A. Nascimento kovojo nuo 2021-ųjų, o pastaroji jo kova įvyko vos prieš mažiau nei pusantro mėnesio.
Susiję straipsniai
Nidoje nuskendusiam M. Lisauskui – specialus pagerbimas: „Žmogus niekada neišnyksta“

Nidoje nuskendusiam M. Lisauskui – specialus pagerbimas: „Žmogus niekada neišnyksta“

Trakuose paaiškėjo Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo čempionai bei rinktinės sudėtis

Trakuose paaiškėjo Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo čempionai bei rinktinės sudėtis

Po skyrybų su O. Pikul – D. Dirksčio žinutė ir S. Maslobojevui

Po skyrybų su O. Pikul – D. Dirksčio žinutė ir S. Maslobojevui (4)

Tąkart A. Nacimento po teisėjų sprendimo pralaimėjo amerikiečiui Mitchui Raposo.
A. Nascimento kartu treniravosi su buvusiu UFC čempionu Charlesu Oliveira.
UFCMMAMišrių kovų menų (MMA) kovotojai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.