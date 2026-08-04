Brazilą miegant ištiko širdies smūgis, pranešė UFC. „Nepaisant medikų pastangų, apie jo mirtį buvo pranešta jau įvykio vietoje“, – oficialiai skelbia organizacija.
A. Nascimento mišrių kovos menų ringe profesionaliai pasirodė 29 kartus ir pasiekė 22 pergales, didžiąją daugumą iš jų (16) pasiekdamas privertęs varžovą pasiduoti (angl. submission).
UFC ringuose A. Nascimento kovojo nuo 2021-ųjų, o pastaroji jo kova įvyko vos prieš mažiau nei pusantro mėnesio.
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Tąkart A. Nacimento po teisėjų sprendimo pralaimėjo amerikiečiui Mitchui Raposo.
A. Nascimento kartu treniravosi su buvusiu UFC čempionu Charlesu Oliveira.
UFCMMAMišrių kovų menų (MMA) kovotojai
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