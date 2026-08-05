Vienam iš jaunųjų Lietuvos kovotojų – išskirtinė UTMA sutartis

T. Banskis su organizacija sudarė ilgalaikį ir išskirtinį kontraktą, o tai reiškia, kad artimiausiu metu savo tobulėjimą kovotojas tęs UTMA.
„Tai buvo ir šiuo metu yra vienas iš esminių organizacijos tikslų – užtikrinti ateitį, aktyvumą ir kovų planą kovotojams. Tomas Banskis buvo viena iš šios krypties ašių, nes tai yra vienas iš talentingiausių jaunųjų kovotojų Lietuvoje, vienas iš perspektyviausių. Manau, kad šis žingsnis mums leidžia žvelgti į tai, kad Lietuva greitu metu turės dar vieną superžvaigždę koviniame sporte“, – sprendimą komentavo UTMA vadovas Viktoras Gecas.
Visiškai neseniai į „Number One Fight Club“ Palangoje perėjęs T. Banskis jau yra puikiai pažįstamas UTMA sirgaliams – kovotojas UTMA ringuose jau yra pasirodęs 4 kartus, iškovojęs 4 pergales, nepatyrė nė vieno pralaimėjimo ir 3 kartus pergales pasiekė kovą užbaigdamas anksčiau laiko.
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„Jaučiuosi labai gerai, gal net kažkiek esu euforijoje – šis kontraktas man reiškia labai daug, parodo, kad einu teisingu keliu, kuriuo ėjau visą gyvenimą ir pagaliau pasiekiau savo pirmąją rimtą stotelę. Reikšmė yra didžiulė, esu jauniausias UTMA kovotojas, pasirašiau ilgalaikį kontraktą būdamas vos 18-os. Man tai suteikia dar daugiau motyvacijos ir duos dar daugiau disciplinos, kad galėčiau įrodyti žmonėms, kad esu to vertas“, – kalbėjo pats T. Banskis.
UTMA organizacijoje T. Banskis debiutavo dar 2024 m. UTMA 7 turnyre, kai vos per 92 sek. techniniu nokautu įveikė Nedą Mikalauską. Iš viso per pirmąsias tris savo karjeros kovas UTMA organizacijoje nebuvo peržengęs pirmojo raundo ribos ir tik pastarojoje kovoje UTMA 18 turnyre su Edvinu Šimonučiu T. Banskiui prireikė visų trijų raundų.
„Jis dar yra labai jaunas, jam reikia kovų su vis labiau patyrusiais varžovais, kad jis pajaustų, ką reiškia kovoti ringe, o visa kita priklauso tik nuo kovotojo, jo darbo ir atsidavimo. Šiame sporte aukščiau gali būti tik dangus – esame šiame sporte matę ir pakeistas disciplinas, perėjimus iš kikbokso į UFC, tad viskas yra įmanoma“, – teigė V. Gecas.
Tik pergales skinantis T. Banskis neslepia, kad jo tikslai organizacijoje patys aukščiausi, o juos papuošti ir įtvirtinti jis nori ir čempiono diržu.
„Tikslai yra tobulėti, augti, stiprėti, turėti daug rimtų kovų ir pasiimti UTMA čempiono diržą. Vien pasirašęs kontraktą dar nelaikau savęs Europos kikbokso elito dalimi, žinau, kad galiu augti. Kai įrodysiu žmonėms, kad esu to vertas, tada ir kalbėsime“, – teigė T. Banskis.
Beje, T. Banskio naujasis treneris Ąžuolas Zubė viešai buvo atskleidęs, kad kovotojas buvo gavęs ir kitos didžiosios Europos kikbokso organizacijos „Glory“ pasiūlymą, tačiau jaunasis talentas nedvejojo dėl savo pasirinkimo karjerą tęsti UTMA.
„Dabar pasirinkau UTMA, nes ši organizacija suteikia puikias sąlygas augti – galiu čia kovoti rimčiausiose kovose, aukščiausiu lygmeniu, uždirbti labai gerus pinigus, kovoti turnyruose, kuriuos stebi visas pasaulis, patys matėme mano įrašo Instagrame peržiūras – 5 milijonai. Reikia parodyti geras kovas ir esu labai dėkingas UTMA organizacijai už šią progą, kontraktą ir judame toliau“, – teigė T. Banskis.
„Šiuo metu „Glory“ organizacijai nusileidžiame tik tuo, kad esame ženkliai jaunesni ir turime ženkliai mažiau kovotojų, kurie pas mus turi ilgesnę istoriją. Tačiau pagal tai, kokias sąlygas galime pateikti, kaip elgiamės, kaip išlaikome savo kovotojus, drąsiai galime konkuruoti tiek su „Glory“, tiek su „One“. Kiti dalykai ateina su laiku. Buvo malonu sužinoti, kad Banskis turi tokį pasiūlymą, o dar maloniau buvo sužinoti, kad jis užtikrintai deda parašą ant sutarties su UTMA, o ne ant sutarties su „Glory“, – tvirtino V. Gecas.