Rasizmo skandale atsidūręs ir rekordą sužlugdęs lietuvis teisinasi: „Numečiau jam kaulą“

Trečiuoju bandymu 29-erių S. Muluh bandė pritūpti su štanga, ant kurios buvo rekordinis moterims svoris – net 334,5 kilogramo. Pagal taisykles tupiant atletą privalo prižiūrėti ir prireikus padėti penki asistentai: po du iš kairės ir dešinės bei vienas iš nugaros.
S. Muluh tupiant su štanga ši lietė lietuvio asistento Ernesto Kusino koją. Pagal taisykles bet koks išorinis štangos prilietimas, kai sportininkas vadovaujantis protingumo principu dar turi galimybę ją iškelti, laikomas klaida.
Po kurio laiko šis įrašas paplito socialiniuose tinkluose, o internautai liūdėjo dėl belgės nepavykusio rekordo. Visgi netrukus prabilo ir pats E. Kusinas.
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„Aš esu rasistas ir padariau tai tyčia, nes jūsų, šūdų, nekenčiu“, – viename komentare teigė jis.
„Tu ir Sonita esate dėmesio aukos. Aš laimėjau tris pasaulio čempionatus ir niekam nė karto nebuvo nepavykę, išskyrus vieną beždžionę“, – po populiaraus kūrėjo Joe Sullivano įrašu pareiškė E. Kusinas, komentarą baigdamas skaičiais „88“ (neonacių aplinkoje šie skaičiai reiškia užkoduotą pasveikinimą „Heil Hitler!“ ).
Tiek šiuos komentarus, tiek ir savo „Instagram“ paskyrą E. Kusinas yra ištrynęs.
„Reuters“ žurnalistui Andriui Sytui pavyko susisiekti su E. Kusinu. Jis teigė, kad visi šie komentarai buvo jaukas, o pats štangos prilietimo koja momentas įvyko netyčia.
„Numečiau jam kaulą, kurios jis norėjo“, – apie neįvardintą komentatorių, kuriam jis ir atsakė, „Reuters“ teigė vyras.
Lietuvos jėgos trikovės federacijos pirmininkas Domantas Barauskas LRT teigė, kad lietuvio pasisakymas buvo tikrai netikėtas ir federacija iškart ėmėsi žingsnių, kad E. Kusinas iš jėgos trikovės būtų diskvalifikuotas visam gyvenimui.
„Stengėmės sureaguoti kuo greičiau ir nusprendėme nušalinti jį nuo bet kokios su jėgos trikove susijusios veiklos“, – pasakojo D. Barauskas.
Po kurio laiko sureagavo ir Tarptautinė jėgos trikovės federacija.
„Pripažįstame ir aukštai vertiname operatyvią bei ryžtingą Lietuvos jėgos trikovės federacijos reakciją – ji nedelsdama ėmėsi veiksmų ir visam laikui pašalino šį asmenį iš federacijos veiklos. IPF ir toliau laikosi lygybės, įtraukties, sąžiningumo ir sąžiningos sportinės kovos principų. Rasizmui, diskriminacijai ir neapykantai mūsų sporto šakoje nėra vietos“, – teigiama Tarptautinės jėgos trikovės federacijos pareiškime.
Kovo mėnesį S. Muluh laimėjo Europos čempionatą. Lietuvoje vykusiose pirmenybėse S. Muluh tris kartus nesėkmingai atliko „mirties traukos“ (angl. deadlift) veiksmą, todėl jame nebuvo užfiksuotas joks rezultatas. Dėl šios priežasties viena geriausių planetos jėgos trikovininkių Lietuvoje liko be medalio.