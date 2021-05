„Norime švęsti moterišką bendrystę, seserystę, švęsti savo kūnus ne tik kaip į kažkokius standartus talpinamas formas, bet gyvus, kvėpuojančius, jaučiančius, unikalius kūrinius, – tikina A.Jagelavičiūtė. – Kai kalbame apie krūtis, dažniausiai vartojamas žodis būna „per“. Per didelės, per mažos, per atvirai rodomos…

Krūtys – tai ne tik vaizdas, tai ir supergalia, moteriškumo simbolis, bet, pripažinkime, gražios liemenėlės paieškoms skiriame daug daugiau laiko nei krūtų sveikatai, kad ir elementariam, kasmėnesiniam apsičiuopimui duše. Tad Cibulinė – puiki priežastis pažvelgti savo krūtims į akis!“.

Kaip juokiasi šventės iniciatorės, Cibulinė – puiki proga priminti, kad krūtis reikia rodyti ne tik socialiniuose tinkluose, bet ir gydytojui. Kodėl Cibulinė?

Nuo senų senovės buvo tikima, kad jei per Šv.Stanislovą arba jo išvakarėse, besileidžiant saulei, pasodinsi porinį skaičių svogūnų, galėsi džiaugtis sveika ir gražia krūtine.

„Ir būtinai tą turi daryti nesegėdama liemenelės“. – primena Rimantė, kuri Cibulinę Vilniuje, ant Barbakano kalno pirmąkart surengė prieš 8 metus. – Paskui prasidėjo darbai, vaikai ir šventė pasimiršo, nors, tiesą pasakius, joje dalyvavusios merginos kasmet manęs nedrąsiai užklausdavo, ar kartosim. Vieną dieną apie tai papasakojau Agnei, ir ji, būdama Agnė, nedaugžodžiavo: „Darom!“.

„Norėjome, kad tai būtų ne tik svogūnų sodinimas ir smagus, moteriškumą švenčiantis vakaras. Seniai turėjau svajonę, kad vieną dieną per metus visos privačios klinikos taptų atviros moterims, kad būtų galimybė pigiau arba nemokamai pasitikrinti sveikatą, nes statistika nedžiugina – krūties vėžys yra dažniausias onkologinis susirgimas. Viena iš dešimties moterų išgirsta šią diagnozę. Labai tikiuosi, kad Cibulinė paskatins moteris pasitikrinti ir užbėgti ligai už akių“, – tikina A.Jagelavičiūtė.

Žymios moterys prie Cibulinės pakvietė prisijungti būrį privačių klinikų.

Visas moteris, kurios nori švęsti Cibulinę kartu, Agnė ir Rimantė kviečia jungtis prie jų Instagram Live, kuris vyks jų paskyrose jau šį penktadienį, 19 val 30 min. – 20 val. 30 min.

„Turėkite draugę pašonėje ir pasiruoškite žemių, vazonėlį ir, žinoma, svogūnų sodinimui. Ir pamirškite liemenelę – karantinas nuo jos šiek tiek atpratino, o per Cibulinę jos tikrai niekam nereikia – magija neveiks“, – juokiasi Agnė.