Odos priežiūra namuose ir kosmetologo kabinete: instagramo grožio guru Simonos patarimai

Didžiausios klaidos

Iki dvidešimt penkerių, jeigu oda nėra probleminė, nieko kito, kaip tik veido prausimosi priemonių, toniko, kremo ir apsaugos nuo saulės, daugiau ir nereikia. Perkopus šį amžių vertėtų pradėti naudoti serumus ir paakių kremus, kurių sudėtyje yra aktyviųjų ingredientų.

„Prižiūrėdamos veido, kūno ir galvos odą, moterys ir merginos pirmiausia neteisingai atsirenka kosmetiką, kartais naudoja vaikams skirtas priemones. Negana to, neteisingai jas sluoksniuoja, nepastebi pertekliaus, priemones tepa netinkamu paros metu, riebalinį odos sluoksnį bando panaikinti veidą traumuojančiais abrazyviniais šveitikliais. Mažai moterų žino, kad, tarkime, priemonių nuo celiulito poveikiui didelę įtaką turi ir moters ciklas: šildančios anticeliulitinės procedūros antroje ciklo pusėje nebus veiksmingos, – profesionaliais pastebėjimais dalinasi instagramo grožio guru Simona Se.

Paskatinta dvynės sesers, garsios socialinių tinklų marketingo žinovės Monikos Ra, Simona jau beveik dvejus metus tūkstančiams sekėjų dalina nepagražintą informaciją apie kosmetiką ir grožio procedūras. Ir čia pat priduria, kad labiausiai pervertinami ir neteisingai naudojami grožio produktai yra priemonės su hialuronu ir elektriniai veido valymo šepetėliai: „Veido odos gaminius su hialuronu moterys dažniausiai skuba naudoti išsausėjus veido odai, bet nedaugelis jų žino, kad esant sausai ar net dehidratuotai odai, hialurono naudoti negalima, nes jis sausins dar labiau. Elektriniai šepetėliai veido valymui netinka net riebios odos savininkėms, nes gali pažeisti odos barjerą ir šitaip iššaukti uždegimą. Ant šių prietaisų kaupiasi bakterijos, nes pastarieji yra daugkartinio naudojimo. Bakterijos renkasi ir ant populiariųjų daugkartinių veido valymo šluosčių, todėl gerai nuprausę veidą nusausinkite jį vienkartinėmis kosmetinėmis servetėlėmis.“

Kosmetologas – pervertinamas

Daugelio moterų požiūris į kosmetologą yra iškreiptas, nes šios dažnai galvoja, kad vieno vizito metu kosmetologas padarys stebuklus, todėl per mažai dėmesio skiria kasdienei veido odos priežiūrai namuose. Negana to, tiki daugelio kosmetologų palaikomu mitu, kad mechaninis veido valymas reikalingas kiekvieną mėnesį visiems be išimties.

„Nemažai merginų ir moterų reguliariai atlieka mechaninį veido valymą, nors ši procedūra dažnai reikalingiausia jūsų kosmetologės piniginei. Mechaninis veido valymas traumuoja veido odą, kraujagysles ir riebalinių liaukų angas, dėl kurių pastarosios pradeda veikti dar aktyviau. Taip užkuriamas ratas: uždegimas, valymas, uždegimas... – pastebi Simona Se. – Deja, bet visiškai be to apsieti – irgi ne išeitis, nes atsiradus pūliniams juos reikia atverti, prieš tai teisingai odą paruošiant specialiomis priemonėmis. Šitaip ne tik geriau atsivers poros, bet ir išvengsite odos pažeidimų. Ir nebandykite spuogo spausti pačios, nes galite iššaukti edemą, nulemiančią papildomą židinio susidarymą. Mechaniškai valyti juodus taškelius – inkštirus, nėra pagrindo, nes namų sąlygomis tai galima padaryti daug švelniau ir labai efektyviai. Sunkiausia užduotis išlieka suminkštinti viršutinį odos sluoksnį ir ne agresyviu šveitikliu pašalinti riebaliuką (tik nepersistenkite). Tai nebūtinai įvyks per pirmą kartą, bet per kelis – viskas įmanoma. Moterys ir merginos dažnai mėgsta išspausti baltuojančius spuogus. Jeigu jie nėra užverti odos sluoksniu, tokiu atveju geriausias pagalbininkas – fermentinis šveitiklis.“

Nemažiau svarbu teisingai odą prižiūrėti po valymo. Reikia pasiruošti antiseptinių savybių turinčias priemones, kurios ne tik tonizuoja, bet ir sutraukia poras. Patariama pačioms atlikti rankinį limfodrenažinį masažą.

Kaip išvalyti veido poras namuose?

Du mažus rankšluostukus pakiškite po karštu, bet ne verdančiu, vandeniu. Vieną rankšluostuką nugręžkite ir dėkite ant veido. Kuomet šis atvės, paimkite kitą ir pakartokite procedūrą, senąjį rankšluostuką vėl pakišdami po karšto vandens srove. Taip kartokite 2-3 kartus (po kelių procedūrų jau žinosite, kiek kartų jums reikia, kad poros atsivertų).

Patogiai įsitaisę prieš veidrodį pasiimkite jūsų odos tipui tinkanti aliejų ir 5-9 minutes švelniai pirštų galiukais sau atlikite veido masažą: „Šitaip išvalysite visas pasiekiamas poras, sutepdami jų sieneles naudingu aliejumi“.

Po šio veido valymo odą švariai nuplaukite fermentuotu prausikliu, tada naudokite savo įprastus toniką, serumą ir kremą.

Maistas – skirtas valgymui

Apie liaudiškas grožio priemones veido odai Simona turi savo nuomonę ir nuvils tas, kurios tiki, jog agurkai ant veido suteiks trokštamą efektą.

„Tai – tik žaidimas, nes maisto produktai yra skirti valgymui, o ne grožio procedūroms. Maisto produktų molekulės – didelės, todėl jos negali giliai įsiskverbti į odą. Juk nebe reikalo laboratorijose kuriami kuo mažesnių molekulių veido odos priežiūros gaminiai. Dedami ant veido agurkų griežinėlius ypatingo poveikio odai nesitikėkite, tačiau pramogai – kodėl ne,“ – šypsosi Simona Se.