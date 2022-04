Palepinkite mylimas mamas: Motinos dienos proga dovanokite gerą matymą

Ko gero, niekas negalėtų paneigti, kad neprašausite pasirūpinę brangiausiu žmogaus turtu – sveikata ir viena svarbiausių juslių – rega. Tai patikina ir optikos salonų tinklo „Fielmann“ specialistai bei įvardija keletą dovanų idėjų, padėsiančių jums nepasiklysti pasirinkimų jūroje.

Dovana – geras matymas: kodėl verta?

Visi mamas ir močiutes turintys žmonės, nepriklausomai nuo savo amžiaus, veiklos ir statuso, suka galvas – kaip jas pasveikinti? Ką joms padovanoti, kaip parodyti, kad jos yra svarbios, brangios, mylimos?

Būdų esama įvairių: nuo jausmų išraiškos verbaline ir kūno kalba, gėlių puokščių bei mielų smulkmenų – mamos ir močiutės, kaip ir visos moterys, tokį dėmesį labai vertina.

Vis dėlto brangiausius žmones reikia apsupti ne tik dėmesiu, bet ir pasirūpinti jų emocine bei fizine gerove. Juk pastarieji keleri metai parodė, kad gyvybė ir sveikata – didžiausias turtas, kurio, deja, greitai galima netekti.

Tiesa, su tuo susijusios dovanos gali tapti šiokiu tokiu iššūkiu: juk skirtingų žmonių poreikiai – taip pat skirtingi.

Vis dėlto optikos salonų tinklo „Fielmann“ specialistai sako, kad mamai ir močiutei drąsiai galite dovanoti apsilankymą optikoje ir siūlomas paslaugas. Dėl kelių priežasčių šis variantas yra labai universalus.

„Oftamologai rekomenduoja bent kartą per metus profilaktiškai pasitikrinti regą, nes pavojingos akių ligos, tokios kaip glaukoma, ankstyvoje ar pažengusioje stadijoje būna be simptomų – apie tai neišduoda nei skausmas, nei suprastėjusi rega. Be to, gydytojai prognozuoja, kad senstant visuomenei ir ilgėjant gyvenimo trukmei, sergančiųjų glaukoma skaičius vis didės.

Laimei, ligą pastebėjus laiku ir pritaikius reikiamą gydymą galima išvengti rimtų pasekmių – jos progresavimo ir net apakimo“, – sako optikų tinklo „Fielmann“ gydytoja oftalmologė Vaiva Nasvytienė ir priduria, jog kreiptis į specialistus reikia ir kitais atvejais, pajutus toliaregystės ar trumparegystės simptomus.

Vienas kuponas – daug galimybių

V.Nasvytienė tikina – geriausia dovana yra „Fielmann“ dovanų kuponas. Daliai žmonių gali pasirodyti, kad tai – abstrakti, mažai personalizuota dovana. Bet ar tikrai?

Dovanų kupono panaudojimo variantų spektras – platus, tad abejonės, ar jūsų mama, močiutė liks patenkinta, beveik nėra. Gydytoja pateikia keletą pavyzdžių, kaip galima panaudoti gautą dovanų čekį.

Ko gero, naudingiausias variantas – OCT (optinės koherentinės tomografijos) tyrimas akių ligų prevencijai. Kaip minėta, profilaktinis akių tikrinimas – labai svarbus, ypač šiais laikais.

Žmonės yra nuolat apsupti išmaniųjų ekranų, dirbtinio LED apšvietimo, dėl gyvenimo tempo ir darbo krūvio vis mažiau būna gryname lauke, tad akys vis labiau nuvargsta, patiria įtampos, o dėl to silpsta rega.

Visus šiuos procesus paspartina nuolatinis žiūrėjimas į mažus telefonų ekranus. Šie veiksniai – dar viena priežastis, kodėl regos patikra yra puiki dovana.

Tyrimo rezultatai gali parodyti, kad jūsų mamai ar močiutei reikia korekcinių akinių. Tokiu atveju verta rinktis 40 Eur vertės „Fielmann“ kuponą – gavusi tokį čekį, ji galės įsigyti 60 eurų vertus akinius ir gauti nemokamą regos patikrą reikiamam akinių stiprumui parinkti.

Be to, korekciniams akiniams bus suteikta nemokama priežiūra net 3 metams. Šis variantas tinka ir tuo atveju, jei jūsų šeimos moteris jau žino, kokių akinių jai reikia, ir planuoja juos įsigyti ar keisti.

„Fielmann“ salonuose – itin platus aukštos kokybės akinių rėmelių pasirinkimas, tad ieškantys garsių prekių ženklų ir stiliaus tikrai ras iš ko išsirinkti.

Tie, kuriems svarbus kokybiškas ir raiškus matymas, neretai daugiau investuoja į naujausių technologijų akinių lęšius ir mažiau dėmesio skiria rėmelio prekių ženklui.

„Dalis žmonių susiduria su presbiopija – senatvine toliaregyste, natūraliais akių pokyčiais, kai lęšiukas sensta ir praranda stangrumą, todėl susiduriama su sunkumu matyti iš arti, perskaityti smulkų tekstą ir pan. Presbiopija neišvengiama net ir tiems, kurie jau nešiojo akinius matymui į tolį. Laimei, mokslininkų komanda sukūrė Varilux daugiafunkcius akinių lęšius, kurie turi net tris matymo zonas – arčio, vidutinio nuotolio ir tolio. Tai reiškia, kad įsigijus tokius akinius, nereikia turėti keleto porų ir nuolat juos keisti prireikus pamatyti tam tikru atstumu.

Galime pasiūlyti ir pažangiausioje pasaulio laboratorijoje Singapūre sukurtus specialaus dizaino Eyezen akinių lęšius, kurie palengvina akies fokusavimą iš arti bei neleidžia akiai įsitempti. Jie padeda sumažinti akių nuovargį ir įtampą, palengvina žiūrėjimą į smulkius objektus iš labai arti, apsaugo akis ir mažina akių ligų riziką, sušvelnina intensyvią ekrano šviesą ir sumažina atspindžius. Jie turi ir specialią dangą, kuri blokuoja akiai kenksmingus mėlynos ir violetinės spalvų spektro spindulius, sušvelnina intensyvią ekrano šviesą ir sumažina atspindžius.

Beje, net ir tie, kurių rega yra puiki ir nereikia korekcinių akinių, neturėtų pamiršti apie savo akių apsaugą – šis technologinis sprendimas galimas ir akinių lęšiams be dioptrijų. Su tokiais akiniais ne tik apsaugosite akis, bet ir puikiai papildysite savo stilių“, – sako „Fielmann“ optometrijos specialistas Aivaras Daukontas.

Dovanų kuponas puikiai tiks ir ieškantiems akių apsaugos nuo ultravioletinių spindulių – čekis suteiks papildomą 20 EUR vertę akiniams nuo saulės įsigyti.

Svarbu suprasti, kad tai nėra tik stiliaus detalė ar atributas, reikalingas išskirtinai vasarą. Kenksmingų UV spindulių esama ir žiemą, o ilgalaikis jų poveikis gali tapti tokių akių ligų kaip kataraktos, geltonosios dėmės degeneracijos, ragenos nudegimo ar netgi odos, esančios aplink akių vokus, vėžio priežastimi.

Be to, daugumos žmonių akys yra labai jautrios šviesai, tad nepasirūpinę tinkamais akiniais, jie gali susidurti su nuovargiu, mieguistumu, galvos skausmu, taip pat gali pablogėti matymas.

Vis daugiau žmonių skundžiasi itin dideliu jautrumu drastiškai besikeičiančiai šviesai, tad bene geriausias galimas sprendimas šiam diskomfortui pašalinti – fotochrominiai Transitions akinių lęšiai, kurie yra gerokai daugiau nei vien apsauga nuo kenksmingų saulės spindulių. Tokie lęšiai yra tinkami žmonėms, turintiems fotofobiją, sergantiems migrena ar turintiems įprotį nuolat prisimerkti.

Pastarąjį dešimtmetį vyravo nuomonė, kad tokio tipo lęšiai yra atgyvena, pamėgta vyresnio amžiaus žmonių, kaskart atpažįstama iš baisaus geltonumo ar neaiškios rudos lęšių spalvos. Tame yra dalis tiesos, jei kalbama apie senosios kartos fotochrominius lęšius. Tačiau technologijoms sparčiai žengiant į priekį, šiandien lęšius galima išsirinkti ne tik iš itin didelės spalvų gamos, bet ir pasirinkti papildomas dangas – veidrodinę ar poliarizacinę, lęšių veikimo principas yra gerokai greitesnis nei senosios kartos lęšių, todėl fotochrominius akinius šiandien renkasi vis daugiau jaunosios kartos akiniuočių, besirūpinančių ne tik savo akių apsauga, bet ir stiliumi bei funkcionalumu.

Nešiojantiems ar norintiems kontaktinius lęšius išbandyti, siūlome pasinaudoti paslauga „Mano naujieji kontaktiniai lęšiai“. Specialistas padeda pasirinkti ir suteikia galimybę išbandyti naujos kartos kontaktinius lęšius, pavyzdžiui, su fotochromo funkcija.

Šie pasiūlymai – dar ne pabaiga. Jūsų šeimos moters apsilankymas „Fielmann“ optikoje gali tapti dar malonesnis – jos akiniams bus suteikta nemokama SPA procedūra.

„Akiniai mėgsta būti maudomi, tad užsukus į mūsų saloną, kruopščiai išplausime juos ultragarso vonelėje. Dėl ultragarso sukeliamų vibracijų vanduo su valikliu išplauna net giliai tarp akinių rėmelio ir lęšių esančius nešvarumus. Jei bus reikalinga, sutvarkysime deformuotus rėmelius, priveršime varžtelius, įdėsime naujas noseles. Ir visa tai – nemokamai visiems akinių nešiotojams, net ir tiems, kurie akinius įsigijo ne „Fielmann“ optikose. Nes mums rūpi kiekvienas“, – sako A.Daukontas.