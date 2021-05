Laukiantiems vestuvių – mados specialistų rekomendacijos: ko reikėtų vengti?

„Kuriantieji įsimintiniausią savo gyvenimo šventę vis labiau atsižvelgia į tai, kokias idėjas propaguoja pasaulis – tvarumą, lėtą vartojimą, individualumą, ilgaamžiškumą. Teiraujasi, kaip ir iš kokių audinių sukurti jų šventinė apranga, ar ją ateityje bus galima pritaikyti kitoms progoms, o gal net nešioti kasdien“, – apie tai, kas aktualu 2021 – ųjų sezone, pasakoja žinomas dizaineris Kęstutis Lekeckas.

Įsimylėjėlių požiūris keičiasi

Savo naujausius darbus ir įžvalgas kartu su jam talkinusia įvairių sričių profesionalų komanda dizaineris nusprendė įamžinti fotosesijoje.

„Yra nemažai žmonių, kurie gerai rekomendacijas įsimena tik pamatę jų pavyzdžius“, – apie idėją svetingumo namų „Monte Pacis“ aplinkoje pateikti tris skirtingus jaunųjų įvaizdžius sakė K. Lekeckas.

Kūrėjas pastebėjo, jog ir pandemijos metu kai kurie jaunieji nusprendžia nebelaukti, kol galės surengti ištaigingą šventę, todėl renkasi kuklesnius pasibuvimus tik kelių žmonių apsuptyje. Bet šios aplinkybės, pasak dizainerio, nesumažina porų noro ypatingąją dieną atrodyti kitaip nei kasdien.

„Tai – dviejų žmonių laikas. Jo su niekuo palyginti ir pakartoti neįmanoma“, – įsitikinęs pašnekovas.

Tačiau karantinas ir tvarios mados populiarėjimas, jo nuomone, lėmė, kad vis daugiau nuotakų po šventės nebenori parduoti ar pasilikti išskirtinės progos sukneles atminčiai, o siekia, pakeitus kai kurias detales, jomis puoštis ateityje.

„Visos sužadėtinės vestuvių diena nori būti puošnios. Bet vienos prioritetą tebeteikia pompastikai, o kitos – subtiliam variantui. Tad, jei nuotaka renkasi santūresnį drabužį, jį paversti neatpažįstamu ir įspūdingu padeda aksesuarai, šventės simboliai“, – sakė K. Lekeckas.

Tas pats yra ir su vyrų kostiumais. Jei ansamblyje yra kaklaraištis, sąsagos, klasikiniai batai – drabužis sukuria solidų bei šventinį įvaizdį. Na, o jei šių detalių atsisakoma, kelnės tinkamai atrodyti gali prie žaismingų marškinėlių, o švarkas – prie džinsų.

„Vis dažniau net ir labai specifinė apranga perkama nebe vienai dienai. Ir apie tai yra pasikalbama iš anksto“, – patikino dizaineris.

Jis pastebėjo, jog vis daugiau vyrų vestuvėms renkasi nebe juodus ar mėlynus, o ryškesnių spalvų, vienetinius kostiumus, atspindinčius šiuolaikinio pasaulio vertybes – ekologiją, kokybę, universalumą. Nes, pasak kūrėjo, būtent tvarus mados dizainas yra orientuotas į ilgaamžiškumą, o audinio kokybė ir į ateitį atsižvelgiant priimti dizaino sprendimai neleis drabužiui ilgus sezonus prarasti savo aktualumo.

Svarbiausia, K. Lekecko nuomone, renkantis vestuvinius drabužius tarpusavyje suderinti nuotakos ir jaunikio įvaizdžius. Dar labai aktualu įvertinti vietą, kurioje šventė vyks. Vyrams dizaineris pataria atkreipti dėmesį ir į avalynę, nes būtent batai gali tapti tuo elementu, kuris padės paryškinti kostiumo grožį arba... viską sugadins.

Permatomas makiažas ir aksesuarai plaukuose

Lengvos garbanos, puošti lankeliai ar segės, minimalūs kuodeliai, nerūpestingai į uodegą surišti plaukai, tvarkingos bangos ir oriniai kuodai – tokios, pasak plaukų meistrės Kristinos Gorodeckienės, yra 2021 – ųjų vestuvinių nuotakų šukuosenų tendencijos.

Anot jos, vis labiau pastebimi natūralistiniai įvaizdžiai su dideliais aksesuarų akcentais plaukuose.

„Moterys šiuo laikmečiu iš tiesų labiau vertina natūralų efektą, todėl vestuvių dieną gali tikrai jaustis savimi. Matinės lūpos, grafiški antakiai ir veido kontūravimas jau yra praeitis, o masyvų makiažo pagrindą pakeitė permatomas. Ypač populiarėja „nude“ atspalviai, šlapios lūpos ir blizgūs vokai“, – sakė makiažo specialistė Jurgita Klevinskienė, pridurdama, kad „ant bangos“ šį sezoną yra padūmavęs bronzinis akių makiažas, o antakiai – purūs, kontūras minkštas, natūralios spalvos.

Taip pat aktualus yra vienspalvis makiažas, kai akys, skruostai, lūpos dažomi tą pačia spalva. Drąsesnės moterys gali rinktis ryškias uogų spalvų lūpas.

Iš fotografo perspektyvos

K. Lekecko kolekciją įamžinęs fotografas Tomas Janulevičius pastebi, kad daug porų, besiruošiančių savo šventei, dažnai pasimeta tarp prioritetų ir kur kas daugiau dėmesio skiria mažiau reikšmingiems dalykams.

„Mano nuomone, svarbiausia, kuo turi pasirūpinti jaunavedžiai, yra jų įvaizdis“, – sako pašnekovas.

Viena iš didžiausių klaidų, anot fotografo, yra tuomet, kai nuotakos laikosi šio principo – „Nusipirksiu suknelę iš kitos nuotakos, nes ji pasakiškai gražiai atrodė“.

„Gal ir atrodė gražiai, bet kiekvieno asmens sudėjimas ir figūros tipas yra skirtingas, tad, perpirktas drabužis niekada neatrodys taip, kaip atrodytų siuvantis asmeniškai. Suknelė turi ne tik atrodyti gražiai – ji turi pabrėžti privalumus ir paslėpti trūkumus. Turi idealiai tikti. Tik tuomet ji bus tas elementas, kuris bendrame įvaizdyje pridės savo pliusą į „wow“ rezultatą“, – įsitikinęs T. Janulevičius.

Jis atkreipė dėmesį ir į tai, kad kai kurios merginos, ruošdamosis šventei, nuo šukuosenų ir makiažo meistrų slepia tikrąją savo gražinimosi priežastį, nes… nenori permokėti.

„Nuotakos makiažas yra vienas sudėtingiausių. Jis turi atlaikyti beveik visą parą, visas oro sąlygas, ašaras, bučinius. Atlikti tokį makiažą reikia daug žinių ir patirties. Tinkamą makiažą turi pasiūlyti makiažo meistras pagal nuotakos spalvinį tipą. Šukuosena turi pasiūlyti pats šukuosenos meistras atsižvelgdamas į būsimą suknelę, įvertinus plaukų kiekį ir ilgį, veido formą. Tik tuomet, kai šie elementai yra suderinti, rezultatas yra stulbinamas“, – pastebėjo fotografas.

Dažniausia jaunikio daroma klaida – pasirinktas per didelis dydis. Kelnių klostės gula ant batų, per ilgos švarko rankovės, per plati pečių linija.

„Taip pat labai svarbus elementas – asmens spalvinis tipas (šiltas ar šaltas). Netinkamai parinkta kostiumo spalva išryškins veido raudonį, pabrėš kitus galimus trūkumus, kuriuos gali prigesinti tik tinkami tonai. Taip pat jaunikiai turėtų pasirūpinti ne tik savo šukuosena, bet ir vyrišku grimu ir manikiūru“, – rekomenduoja fotografas ir priduria, kad jaunųjų avalynė privalo būti patogi, nes jeigu jiems skaudės kojas, tai šventinės nuotaikos neliks nei progos kaltininkams, nei aplinkiniams.

Pasirūpinus šiais įvaizdžio elementais, T. Janulevičiaus įsitikinimu, jaunavedžiai derės vienas prie kito, nebus tarpusavio kontrasto ir kartu jie atrodys stulbinamai gražiai.

„Kai patys esame gražūs sau, turime daugiau pasitikėjimo savimi, tuomet ir fotosesijos eiga tampa maloni, o nuotraukos – kerinčios.

Visgi, jaunavedžių išvaizda ir pasitikėjimas savimi matomas nuotraukose, o tai yra akimirkos, kuriomis, žvelgiant į vestuvinį albumą, norisi gerėtis nuolatos“, – sako fotografas.