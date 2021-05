„The Roop“ gerbėjai „Euroviziją“ galės stebėti pasipuošę išskirtiniais „Let’s Discoteque“ džemperiais, ryškiais marškinėliais ar užsisakę kitos firminės atributikos grupės internetiniame puslapyje.

Ryškūs ir stilingi „The Roop“ šiais metais atstovaus Lietuvai su autoriniu kūriniu „Discoteque“, kuris pasaulyje sukėlė įspūdingą geltonąją bangą.

„The Roop“ gerbėjai, tarp kurių – ir jaunieji krepšininkai, ir įvairių miestų moksleiviai, ir biurų bei fabrikų darbuotojai, ir televizijos žvaigždės – filmuoja bei kelia į socialinius tinklus lietuvių „eurovizinės“ dainos šokį ar vizitine kortele tapusį pirštų judesį.

„Vis daugiau žmonių siunčia savo vaizdo įrašus, dalinasi šokiais „TikTok“ ar „Youtube“ platformose. Ačiū už tokį šiltą palaikymą!“ – sako „The Roop“ lyderis Vaidotas Valiukevičius.

Nuo šiandien yra dar daugiau būdų kaip palaikyti mylimą grupę: pasirodė firminė atributika – aukštos kokybės drabužiai iš ekologiškos medvilnės, PETA patentuoti veganiški produktai (juos gaminant nebuvo atliekami bandymai su gyvūnais) bei aksesuarai.

Įsigijusieji „The Roop“ atributikos parems grupę, o tai dėvėdami prisidės prie sklaidos.

Nuo šiol jau galima įsigyti plataus kirpimo džemperį su išsiuvinėtu užrašu „Let’s Discoteque“, ryškius marškinėlius, kviečiančius solo šokiui „It is OK to Dance Alone“, apyrankių su ikonišku rankos ženkliuku iš šokio motyvų, auksu žėrinčių įsegtukų (pin’ų) tikriems „The Roop“ fanams.

Atributika skirta ne vien suaugusiems: kadangi „The Roop“ gerbėjų gretose – nemažai vaikų, jiems buvo sukurti specialūs marškinėliai su koliažo iliustracija, kurios autorė – Laura Tulaitė.

Firminę atributiką sukūrė ir įgyvendino V. Valiukevičiaus mylimoji, partnerė Deimantė Litvinaitė. Kartu su Vaidotu bei dviem mažaisiais draugais – Tumu bei Igne – ji įsiamžino ir įvaizdinių nuotraukų fotosesijoje.

„Pasirinkta nuotraukų tema – kreivų veidrodžių kambario efektas, kuris mus linksmindavo vaikystės atrakcionų miesteliuose. Per fotosesiją irgi buvo daug nuoširdaus juoko, improvizacijos. „The Roop“ fanai Tumas ir Ignė džiaugėsi pažintimi su Vaidotu. Kitą dieną mamai sakė, kad dabar jie yra išgarsėję“, – su šypsena pasakojo Deimantė.

„The Roop“ firminiai drabužiai ir aksesuarai nevaržo judesių, todėl juos vilkint gera šokti. O Lietuvos atstovai „Eurovizijoje“ pabrėžia, kad šokis yra išsilaisvinimo, terapijos, nuotaikos gerinimo forma. Moksliškai įrodytas judesio ir šokio teigiamas poveikis žmogaus mentalinei sveikatai, ir tai nepriklauso nuo amžiaus.

„Šokis gali įvykti su savimi, namuose, kai visi mato ar kai niekas nemato, kaip tik norisi“, – sako „The Roop“, jau pradėję finalinį pasiruošimą savo „eurovizinei“ diskotekai.