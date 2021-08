Ingrida Martinkėnaitė teigia daug dėmesio skirianti subalansuotai mitybai ir aktyviam gyvenimo būdui, tačiau pabrėžia, kad jai ypač svarbi ir ankstyva ligų prevencija.

„Esu girdėjusi apie ŽPV ir jo sukeliamas grėsmes – ne tik gimdos kaklelio vėžį, bet ir kitus vėžinius susirgimus. Todėl labai džiaugiuosi, kad pagaliau nuo jų apsisaugojau. Žinoma, tai kiekvieno žmogaus asmeninis pasirinkimas, tačiau aš rinkausi pasiskiepyti. Mano manymu, jeigu yra patikimų būdų išvengti pavojingų ligų ir jų pasekmių, tai padaryti reikalinga ir sveikintina“, – sakė I.Martinkėnaitė.

4 iš 5 užsikrečia ŽPV

Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Akušerijos ir ginekologijos centro gydytoja akušerė-ginekologė prof. Žana Bumbulienė teigia, kad gimdos kaklelio vėžys yra viena iš nedaugelio onkologinių ligų, kurios priežastis yra gerai žinoma – tai yra lėtinė aukštos rizikos žmogaus papilomos viruso (ŽPV) infekcija.

„Ja per savo gyvenimą bent kartą užsikrečia net 4 iš 5 visų seksualiai aktyvių žmonių. Šiandien žinoma daugiau kaip 150 įvairių ŽPV tipų. Daugumą jų žmogaus imuninė sistema gali sunaikinti nesukeliant jokių rimtesnių sveikatos problemų. Vis dėlto, kiti viruso tipai yra agresyvesni, jie ilgai išlieka organizme ir gali sukelti genitalijų karpas ir net kelių tipų vėžinius susirgimus“, – teigė prof. Ž.Bumbulienė.

Vakcinacija svarbi tiek moterims, tiek vyrams

Pasak gydytojos, ŽPV virusas labai klastingas, nes žmogaus organizme be jokių simptomų gali tūnoti net dešimtmetį, o pasireiškus onkologiniams pakitimams, dažnai jau būna per vėlu. Statistika rodo, kad per metus Lietuvoje gimdos kaklelio vėžiu suserga iki pusės tūkstančio moterų – šie skaičiai yra vieni didžiausių visoje Europoje. Vakcinacija nuo ŽPV, pasak gydytojos ginekologės Ž.Bumbulienės, yra pirma prevencijos priemonė prieš gimdos kaklelio ląstelių pakitimus.

„Pasiskiepijus anksčiau nei mergaitė ar moteris susiduria su virusu, ŽPV vakcina gali užkirsti kelią gimdos kaklelio vėžiui. Tyrimai rodo, kad dauguma žmonių su ŽPV infekcija susiduria per metus po pirmųjų lytinių santykių, todėl rekomenduojama skiepytis kuo anksčiau. Tačiau svarbu žinoti, kad ŽPV infekcija pavojinga ne tik moterims, bet ir vyrams, nes taip pat ji nulemia ir sunkiai gydomas lytinių organų karpas, išangės, burnaryklės vėžį bei kitus vėžinius susirgimus“, – sakė gydytoja.

Gydytoja rekomenduoja devyniavalentę vakciną

Lietuvoje šiuo metu nuo ŽPV skiepijama trijų rūšių vakcinomis – dvivalente, keturvalente ir devyniavalente. Dvivalente vakcina šiuo metu valstybės lėšomis skiepijamos vienuolikos metų amžiaus sulaukusios mergaitės. Nusprendus skiepytis savo lėšomis, Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų gydytoja Ž.Bumbulienė visgi rekomenduoja rinktis devyniavalentę vakciną, kuri padeda žmogaus imuninei sistemai sukurti atsaką prieš daugiausia didelės rizikos ŽPV tipų.

Pasidomėjusi vakcinomis ir pasikonsultavusi sveikatos priežiūros įstaigoje, I.Martinkėnaitė taip pat nedvejojo savo pasirinkimu.

„Skiepijantis mano tikslas buvo didžiausia apsauga – todėl net neabejojau ir pasirinkau devyniavalentę vakciną. Visiems noriu priminti, kad rūpintis savo sveikata vertėtų ne tik tada, kai ji sušlubuoja. Galite užkirsti kelią ŽPV sukeliamiems vėžiniams susirgimams, todėl nelaukite, kol bus per vėlu. Ir jei galimybės leidžia, rinkitės efektyviausią prieinamą vakciną – juk tai yra investicija į jūsų sveikatą“, – patarė atlikėja.