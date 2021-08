„Jos nepastebi, kokios maudymosi kostiumėlio formos jų kūno linijas padailina, o kokios šiek tiek gadina. Visada atkreipiu dėmesį į man tinkančius modelius – to išmokau su laiku“, – pažymėjo Deimantė.

Maudymosi kostiumėlius ji irgi skirsto į kelias rūšis.

„Vieni skirti labiau nuotraukoms. Tai – įdomesnių formų, kirpimų. Ir tie, kurie man gražiausi dėl stiliaus, tinkamiausi degintis“, – sakė Deimantė.

Ji išdavė, kad dažniausiai renkasi mažus, vos kūną dengiančius braziliškus maudymosi kostiumėlius.

„Mėgstu tuos, kurie neuždengia viso kūno. Man labai patinka naujos mados, nauji kirpimai ir spalvos, tad turiu visų paletės spalvų kostiumėlių“, – pasakojo šią vasarą nuolat kelionėse praleidžianti moteris.

Vientisus maudymosi kostiumėlius ji renkasi poilsiui, tačiau jokiu būdu neina su jais į paplūdimį – taip, anot Deimantės, neturėsi gražaus įdegio.

„Labai mėgstu saulę, dažniausiai įdegu gražiai. Bet žinau, kad ji nėra geras draugas mūsų odai. Saulės spinduliais stengiuosi nepiktnaudžiauti, naudoti apsauginį kremą.

O po saulės vonių odai atiduodu duoklę – drėkinu ją, naudoju ampules. Įdedu daug pastangų, tad neturiu jokių problemų.

Pastebėjau, kad jei per atostogas tepuosi 30 SPF kremu, oda tikrai nenusvyla. Be to, tikrai neleidžiu sau užmigti trims valandoms kepinant saulei“, – sakė vizažo meistrė.

Ji prisiminė auksinę taisyklę – stipriai nudegi saulėje tuomet, kai mažiausiai to tikiesi. Kartą atostogaudama Dubajuje paplūdimyje moteris ilsėjosi pučiant vėsiam vėjui ir jis „padovanojo“ skausmingą įdegį.

„Buvo taip vėsu, kad net nesuvokiau, jog tuo metu galiu nudegti. O kitą dieną mano veidas buvo ištinęs, oda pertempta, viskas perdegę.

Tad nesideginau visas likusias atostogų dienas, grįžau visiškai neįdegusi. Iš patirties žinau, kad geriau nepersistengti“, – prisiminė moteris.