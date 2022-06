Stilistės Ingos Bagdonaitės renginyje – ir atlikėja Giulija su dukra, ir Inga Budrienė

Daug prestižinių apdovanojimų pelniusi, ne tik Lietuvą, bet ir visą pasaulį savo darbais stebinanti meistrė atkreipė dėmesį, jog apie itin žalingą saulės įtaką kiekvieno žmogaus puošmenai viešojoje erdvėje vis dar užsimenama per retai.

„Vasarą ypač svarbu rūpintis plaukais, nes būtent tada įmanoma negrįžtamai jiems pakenkti – išdžiovindama plaukus saulė sunaikina jų kutikulą visam laikui. Prisiminkite – lengviau išvengti plaukų sausumo nei gydyti juos pažeistus“, – naujų „Golden Rose“ šampūnų ir kondionierių pristatymo vakarėlyje įspėjo I. Bagdonaitė.

Ji neabejoja – plaukų apsauga turi tapti kasdieniu jų puoselėjimo ritualu, kurį verta prisiminti net ir šaltuoju metų laiku.

Tituluota meistrė paneigė mitą, kad, nuvažiavus prie jūros ir neturint su savimi priemonių plaukų apsaugai su SPF, juos galima tepti įprastu kremu nuo saulės, o grįžus iš paplūdimio išplauti šampūnu.

„Toks ritualas gali labai pakenkti plaukams, nes jų ir odos struktūra yra skirtinga. Nepasirūpinus priemonėmis, ilgesnius plaukus geriau tiesiog supinti. Be to, visiems be išimties patarčiau nepamiršti kepurių, skrybėlaičių ar skarelių – tai ir stilinga, ir naudinga“, – sako I. Bagdonaitė.

Itin pravartu, pasak pašnekovės, plaukus drėkinti SPF praturtinta dulksna, o sklastymo odelę patepti nuo nudegimo saugančiu specialiu kremu.

Plauti galvą stilistė rekomenduoja pagal būtinybę, nes odos riebalai daro blogą įtaką plaukų būsenai. Ji atkreipė dėmesį į tai, kad retas žmogus žino, jog iš tiesų plaukų švara priklauso nuo to, kai rūpinamasi galvos oda.

„Plauti būtina ne plaukus, o galvos odą. Ir tai viena mažiausiai žinomų taisyklių. Šampūną reikėtų gerai į odą įmasažuoti ir procedūrą kelis kartus pakartoti. Tuo tarpu nedidelis kiekis kondicionieriaus yra paskirstomas būtent per plauko ilgį“, – sako I. Bagdonaitė.

Taisyklinga, anot jos, turi būti ne tik ši procedūra, bet ir plaukų džiovinimas. To ji primygtinai siūlo nedaryti saulėje. Tai – tiesus kelias link sausų plaukų: saulė daro neigiamą įtaką drėgniems plaukams, ardydama jų apsauginį sluoksnį.

„Išdžiovinkite plaukus vėsesnį orą pučiančiu džiovintuvu tik tuomet, kai vos dešimtadalis jų tebėra drėgni arba leiskite jiems išdžiūti patalpoje savaime“, – sako I. Bagdonaitė.

Vasarą plaukų stilistė rekomenduoja rinktis lengvesnius šampūnus, o to, kad plaukų priežiūros priemonių kaina kartais nėra didelė, anot jos, nuogąstauti nereikėtų.

„Svarbi ne kaina, o sudėtis. Tikiu, kad neturinčiam specifinių žinių suprasti produktų etiketes yra neįmanoma, bet tuomet rekomenduočiau pasikliauti stilistu“, – kalba I. Bagdonaitė.