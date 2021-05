Minint pasaulinę lėtinių žarnyno ligų dieną gydytojai įspėja: šiuos signalus turite pastebėti jau dabar

Šiemet šią svarbią dieną priminė ir žinomo šviesų menininko Arvydo Buinausko simboliškai violetine spalva nušviesta Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilika, Laisvės alėjos ir Vienybės aikštės fontanai.

Svarbus priminimas

Įspūdingai nušviesti fontanai ir bazilika Kaune pažymėjo ligas, tokias kaip opinis kolitas ir Krono liga, kuriomis Europos Sąjungoje serga daugiau nei nei 3 mln. žmonių.

Gydytojai įsitikinę, kad apie tai priminti yra svarbu, nes sergantieji ne tik patiria spaudimą, bet jaunėja ir jų amžius.

LSMUL Kauno klinikų Gastroenterologijos klinikos gydytojas prof. Gediminas Kiudelis sako, kad tokios lėtinės žarnų ligos kaip opinis kolitas ir Krono liga yra autoimininės, o tai reiškia, kad jų išvengti negalime. Jas sukelia imuninės sistemos ir žarnyno mikrofloros sąveikos sutrikimas.

„Tiesa, opinio kolito atvejų Lietuvoje nustatoma keturiskart daugiau nei Krono ligos. Panaši situacija yra ir Suomijoje. Tačiau, pavyzdžiui, Vakarų Europoje, sergamumas abiem ligomis yra toks pats“, – pastebėjo Gastroenterologijos klinikos gydytojas LSMUL Kauno klinikų gydytojas prof. G.Kiudelis.

Gydytojai vis dar negali tiksliai paaiškinti, kas sukelia minėtas žarnyno ligas, tačiau kol kas aiškiausia ir tiksliausia atrodo hipotezė, jog susirgimai ir ligos paplitimas gali būti susijęs su ekonominiu šalies išsivystymu.

Paprastai sergamumas opiniu kolitu ir Krono liga yra būdingas labiau išsivysčiusioms, hiperhigiena pasižyminčioms šalims.

Anot prof. G. Kiudelio, higiena ir sterilumas lemia mikrobiotos įvairovės sumažėjimą bei mažina atsparumą mikrobams.

„Nors priežastys nėra iki galo aiškios, neabejojama, kad rūkymas yra Krono ligos rizikos veiksnys. Tačiau metimas rūkyti yra dažnai susijęs su opiniu kolitu. Nėra įrodymų, kad ir sveika gyvensena, nutukimas ar fizinis pasyvumas veikia, tačiau, žinoma, sveika mityba ir sportas dar niekam nepakenkė“, – kalbėjo pašnekovas.

Simptomų panašumai ir skirtumai

Žinomo gydytojo pasiteiravus, į kokius simptomus atkreipti dėmesį, specialistas pastebėjo, jog nors daugelis požymių yra panašūs, tačiau keletas simptomų skiriasi.

Susirgus opiniu kolitu gali būti būdingas padažnėjęs tuštinimasis arba viduriavimas su kraujingomis išskyromis, o Krono ligos atveju gali atsirasti tik karščiavimas ar pilvo skausmas.

Tuo tarpu vaikams pasitaiko atvejų kai atsiranda aiškių priežasčių neturinti mažakraujystė. Kartais pacientams atsiranda išskirtinai tik kitų sistemų pakenkimo požymiai, tokie kaip sąnarių skausmas, odos bėrimas ar burnos uždegimas.

„Negydoma ar gydymui nepasiduodanti, nekontroliuojama liga gali tapti ir kitų susirgimų priežastimi. Maždaug po 8 m. nuo opinio kolito ar Krono ligos ligos diagnozavimo pacientui padidėja rizika susirgti storosios žarnos vėžiu, todėl bėgant metams reikalinga dar dažnesnė stebėsena ir reguliarūs tyrimai“, – įspėja specialistas.

Jam antrina ir Lietuvos Krono ir opinio kolito ligų asociacijos prezidentas ir gydytojas patologas Gediminas Smailys, kurio teigimu, nors kartais susergama ir vaikystėje ar vyresniame amžiuje, didesnė dalis sergančiųjų yra jauni, darbingi žmonės, kurie tik pradeda kabintis į gyvenimą. Tai 15–30 m. pacientai, ir didžiausias iššūkis tampa prisitaikyti prie naujo gyvenimo ritmo.

„Juk tai amžius, kai pradedami mokslai, darbai, o papildomai tenka galvoti, kada išgerti reikalingus vaistus, pasidaryti reguliarius kraujo tyrimus, kaip gyventi su pilvo skausmu ar nuolat lakstyti į tualetą. Aplinkiniai tai pastebi, ir tai sukelia papildomą įtampą.

Dažnai žmonės iš tiesų nelabai supranta, ką reiškia lėtinė žarnyno liga, todėl neretai ji lyginama su apsinuodijimu ar kai viduriuojama kažką negero suvalgius. Tačiau paprastai sergantysis gali skausmingai viduriuoti ir po 10–15 kartų per parą. Lėtinė liga, kuria sergama visą gyvenimą, apsunkina kasdienybę“, – sakė asociacijos prezidentas.

Pagalba sergantiems

Siekiant palengvinti žarnyno ligos eigą buvo sukurta programėlė „For You, With You“, kuri tampa skaitmeniniu kompanionu ir primena apie vizitus pas gydytoją, tyrimus, vaistus bei suteikia visą kitą reikalingą informaciją.

Savo išmaniajame įrenginyje turint šią programėlę, galėsite susikurti savo asmeninį profilį ir individualizuoti visą čia esančią informaciją. Profilyje esanti informacija suteiks grįžtamąjį ryšį prižiūrintiems sveikatos priežiūros specialistams, kad jie žinotų, kaip sekasi ir galėtų atsakyti į klausimus arba išsklaidyti kilusį nerimą.

Ši skaitmeninė programėlė telefone ar planšetėje suteikia informaciją, gyvensenos patarimų, kurie padės kovoti su liga. Keliaujant ar atsidūrus nepažįstamoje vietoje ji taip pat padės rasti ir reikalingą infrastruktūrą, viešuosius tualetus.

„For You, With You“ kūrėjai pasirūpino priminimais, kuriuos galėsite nustatyti, atsižvelgiant į vizitų pas gydytojus bei tyrimų laiką ir sudaryti savo grafiką.

Kadangi neretai susirgus žarnyno liga kyla klausimų, ar reikia atsisakyti kažkurių maisto produktų ir kaip maitintis, norint padėti sau, programėlėje galima rasti ir patiekalų receptų, pridėti juos prie savo pasirinkimų bei įtraukti į individualų mitybos planą.

„Programėlė „For You, With You pirmiausiai suteikia koncentruotą, aiškią ir tikslią informaciją. Ji padeda suprasti pačią ligą, atsakyti į klausimus, ką valgyti, ar galima sportuoti, kaip tai paveiks santykius su šeima, partneriu, ar galėsiu susilaukti vaikų. Ji (programėlė) padės žmonėms planuoti, susidėlioti savo dienotvarkę, pasižymėti vizitų pas gydytojus laiką, vaistų gėrimo laiką“, – jos nauda neabejoja gydytojas G.Smailys.

Žarnyno ligomis sergančius pacientus gydantys gydytojai visame pasaulyje taip pat pažymi, kad sergant lėtine žarnyno liga svarbu subalansuota ir tinkama mityba, todėl „For You, With You“ didelis dėmesys skiriamas tinkamų patiekalų receptams, kuriuos kiekvienas vartotojas galės įsitraukti į savo maitinimosi planą. C-ANPROM/LT/ENTY/0017