Chirurgo patarimai: vasarą tinkamai prižiūrėkite veido odą – išvengsite ligų ateityje

Akivaizdu, kad atėjus vasarai ir šiltiems orams žmonės nori įgauti gražų įdegį. Tačiau, karštis, saulės spinduliai ir kiti išoriniai veiksniai, galinti smarkiai pakenkti odos sveikatai. Tyrimai rodo, kad net 88 proc. žmonių žino apie saulės sukeliamus pavojus odai, tokius kaip odos vėžio riziką ir kt., tačiau tik 18 proc. žmonių tinkamai saugo save ir savo veidą.

Dėl šios priežasties daktaras Nicolau pabrėžė, kad yra būtina palaikyti tinkamą veido drėkinimą, nes vasarą oda gali išsausėti dėl saulės, druskos ar chloro poveikio atostogaujant prie vietų, kuriose gausu vandens, smėlio ir vėjo. Kai oda sausa, ji yra baltesnė ir tai sukelia niežėjimą. Paprastas sprendimas šiai problemai sušvelninti yra odos drėkinimas.

Daktaras rekomenduoja naudoti micelinius tirpalus, pašalinant odos nešvarumus, ir drėkinamąjį serumą. Galiausiai naudojami kremai turi būti maistingi, neriebūs, turintys priešuždegiminių savybių ir antioksidantų. Kalbėdamas apie kremus, jis taip pat pabrėžė apsaugą nuo saulės ir paaiškino, kad svarbu žinoti, kad apsaugos indeksas nurodo ne apsaugos galią, o jos trukmę. Taigi SPF 30 veikia iki pusantros valandos, o 50 – nuo 3 iki 4 valandų.

Be to, patariama laikytis sveikos mitybos plano ir kasdien išgerti mažiausiai 1,5 litro vandens, kad oda būtų hidratuota. Be to, vitaminų vartojimas padės sumažinti kenksmingų laisvųjų radikalų augimą.

Nepamirškite, kad vitamino A yra svieste, kiaušinio trynyje ir sūryje, o vitamino E yra augaliniuose aliejuose, riešutuose ir migdoluose. Vitamino C galima rasti raudonuose ir žaliuose vaisiuose bei daržovėse ir citrusiniuose vaisiuose. Taip pat, maiste randami karotinoidai skatina melanino gamybą, kuris padeda išlaikyti gražesnį ir ilgalaikį įdegį.

Galiausiai gydytojas pabrėžė, kad vasarą spuogus mažina odos sausumas. Todėl galime daryti išvada, kad tepantis augaliniais aliejais, odai suteikiama daug vitaminų, kurie padeda drėkinti, subalansuoti pH ir kontroliuoti riebalų gamybą. Gydytojas taip pat pabrėžė, kad vasarą reikėtų vengti radijo bangų procedūrų, nes jos gali palikti pigmentinių dėmių.

Pagal elperiodico parengė Aistė Blaževskytė