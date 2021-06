Vasaros gėrybių vitaminas

Vaistininkė Karolina Kudzinskienė sako, kad vitamino C atsargas galima papildyti skanaujant vasaros gėrybių. „Jei šiltuoju sezonu valgome daug uogų ir vaisių dažnai nebereikia vartoti vitamino C papildomai. Jo gausu mūsų mėgstamuose juoduosiuose serbentuose, braškėse, arbūzuose, citrusiniuose ir kituose vaisiuose.

Vasarą daugiau suvalgome ir daržovių – kopūstų, špinatų, pomidorų – juose taip pat yra vitamino C. Tad kas diena reguliariai vartojant šviežius vaisius ir daržoves galime užtikrinti pakankamą šio vitamino kiekį“, – pastebi K. Kudzinskienė.

Vitamino C trūkumą gali išduoti nuovargis, nusilpęs imunitetas, paraudusios, kraujuojančios dantenos, kraujavimas iš nosies, apetito nebuvimas, prasčiau gyjančios žaizdos. Nors dažnai galvojama, kad šis vitaminas yra reikalingas tik šaltuoju metų laiku, tačiau jo atsargos svarbios ir vasarą.

Vaistininkė akcentuoja antioksidacinį vitamino C poveikį, kuris mus apsaugo nuo laisvųjų radikalų, taip pat jis svarbus medžiagų apykaitai, padeda įsisavinti geležį, stiprina kraujagysles.

Vaistininkė pataria vartojant vitamino C preparatus atsižvelgti į savo mitybos racioną ir juos rinktis tada, kai valgote mažiau šviežių vaisių ir daržovių, antraip galite perdozuoti šio vitamino.

Apie per didelį kiekį vitamino C organizme gali įspėti pilvo spazmai, pykinimas viduriavimas. Vaistininkė atkreipia dėmesį, kad kasdien suvartojus daugiau nei 2000 mg vitamino C gali pradėti formuotis akmenys inkstuose.

Vitamino C dažnai galima rasti ir kosmetikos priemonių sudėtyje. Jis padeda apsisaugoti nuo pigmentacijos bei priešlaikinio senėjimo, tačiau svarbu odai naudoti tik tam skirtas kosmetikos priemones. Taip pat rekomenduojama vengti vitamino C turinčių priemonių prieš kaitinimąsi saulėje, vasarą naudoti apsaugą nuo saulės.

Saulės vitaminas

Nors vasarą kyla pagunda vitamino D preparatus pastatyti ant lentynelės, pasak vaistininkės, saulėtos dienos šiauriečiams ir šviesios odos savininkams dažniausiai yra tikrai nepakankama priežastis atsisakyti papildomo šio vitamino vartojimo.

„Mums, lietuviams, per vasarą labai sunku „prikaupti“ vitamino D. Taip, galime gauti reikalingą vitamino D normą su maistu ir iš saulės, bet deficito panaikinti praktiškai neįmanoma. Mes per mažai būname saulėje, o kai susiruošiame pasikaitinti, kadangi esame šviesiaodžiai, dažnai nudegame ir tik dar labiau pažeidžiame odą“, – įspėja vaistininkė.

Vitaminas D dažniausiai randamas riebioje žuvyje, pavyzdžiui, lašišoje, menkių kepenėlėse, fermentiniame sūryje ar kiaušiniuose, tačiau net ir papildant mitybos racioną šiais produktais, praktiškai beveik neįmanoma užtikrinti normalaus vitamino D kiekio organizme tik iš maisto.

Vitaminas D labai svarbus mūsų organizmui, jis reikalingas įsisavinti kalciui, kad būtų stiprūs ir sveiki dantys bei kaulai. Taip pat jis svarbus ir imunitetui, užtikrinus pakankamą vitamino D kiekį esame labiau darbingi ir žvalesni.

Dirglumas, prastas miegas, padidėjęs prakaitavimas, dėmesio sutelkimo problemos nuovargis, nusilpęs imunitetas – visa tai gali išduoti vitamino D trūkumą. Taip pat dėl to gali pasireikšti kaulų suminkštėjimas, gali vystytis rachitas, o vyresniame amžiuje – osteoporozė.