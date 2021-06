Faktai, kuriuos sužinoję į savo odą žvelgsite kitaip

Visgi būtina atminti, kad senėjimas yra neišvengiamas individualus organizmo procesas, kuris, beje, gali tiesiogiai nepriklausyti nuo žmogaus biologinio amžiaus. Tai – natūralus procesas ir jo požymiai odoje yra neišvengiami, o geriausia prevencija – nuolatinė odos priežiūra. Tik svarbu žinoti pagrindus ir daryti kuo mažiau klaidų.

Kas tikra, o kas tėra mitai, ir ką mes iš tiesų privalome žinoti apie savo odą, pasakoja „Nordclinic“ kosmetologė Ieva Mickevičiūtė.

Priemonės, kurių sudėtyje yra aliejaus, gali „iššaukti“ spuogus.

Ir TAIP, ir NE

Visos kosmetinės priemonės turi vadinamąjį pagrindą, kuris sudaro net 80 proc. jos sudėties. Tai – vanduo, riebalai ir emulsikliai. Jie yra būtina sudedamoji priemonės dalis, nes padeda išlaikyti odos drėgmę.

„Deja, gamintojai dažniausiai renkasi pigius, temperatūros pokyčiams atsparius ir bekvapius sintetinius aliejus, tokius kaip mineralinį aliejų, parafiną, vazeliną, silikonus. Būtent šios medžiagos ir gali sukelti spuoguotumą, ypač jei jų koncentracija priemonėse didelė, nes ant odos šie aliejai sudaro orui nelaidžią plėvelę, o kai kurie iš jų net gali kauptis organizme.

Natūralius aliejus ir riebalus, kurie yra daug naudingesni odai, įprastose kosmetikos priemonėse sutiksime kur kas rečiau, nes jie žymiai brangesni. Tad galėtume teigti, kad brangesnės odos priežiūros priemonės yra kokybiškesnės, tačiau tai nebus tiesa“, – sako I. Mickevičiūtė.

Patyrusi specialistė pataria remtis ne kaina, o produktų sudėtimi, ir priemonę rinktis ne tik pagal tai, ar joje yra natūralių aliejų, bet ir pagal savo odos tipą ir būklę, nes naudojant netinkamą kosmetiką oda kimšis ir atsiras spuogų.

Apsauginis kremas nuo saulės reikalingas tik saulėtą dieną.

MITAS

„Šiandien, kai ypač daug kalbama apie odos priežiūrą, netikiu, kad yra negirdėjusių apie apsaugos nuo saulės svarbą. Deja, vis dar pasitaiko manančių, kad reikia vengti tik tiesioginės saulės, o juk pavojų yra kur kas daugiau. Ištirta, kad pro debesis prasiskverbia iki 90 proc. saulės spindulių. Todėl įdegti, nudegti, ar net šilumos smūgį gauti galime ne tik saulėtą dieną, bet ir tada, kai yra apsiniaukę.

Vanduo, kuriame jaučiamės saugūs nuo saulės, taip pat praleidžia iki 95 proc. UV spindulių. Net visą dieną leisdami baseine, jūroje ar ežere galite nukentėti“, – pabrėžia kosmetologė.

Kad taip nenutiktų, būtina teisingai naudoti apsauginį kremą – jį tepti 15-30 minučių iki išėjimo į lauką, naudoti jo pakankamai ir nepamiršti atnaujinti kas 2-3 valandas. Jei visą dieną leidžiate lauke, nenaudokite pasenusių priemonių, jas rinkitės pagal savo odos tipą ir būklę, o SPF stiprumą – pagal tai, kiek planuojate būti saulėje ir koks jūsų odos spalvinis tipas.

„Kitas su saule susijęs mitas – kad apsauga reikalinga tik odai. Ir tai yra netiesa. Privalu saugoti akis, lūpas, galvą. Lūpos itin greitai išsausėja, tampa jautrios, todėl būtina ir jas pasitepti priemone, saugančia nuo UV spindulių. O jei daromas lūpų makiažas, šią priemonę naudoti kaip pagrindą.

Taip pat nuo žalingo UV spndulių poveikio būtina saugoti ploną ir riebalinių liaukų neturinčią paakių odą bei pačias akis, priešingu atveju galimi rimti akių susirgimai. Tam labiausiai tinka akiniai nuo saulės, turintys apsaugą nuo UVA ir UVB spindulių“, – sako Ieva ir pataria vasarą einant į lauką nepamiršti, kad ir galvą reikia saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

Ne tik dėl perkaitimo, bet ir dėl UV spindulių poveikio plaukams bei galvos odai. Nors nejaučiame, kad skaudėtų plaukus, jų būklę saulė gerokai pablogina: plaukai išsausėja, tampa šiurkštūs, pradeda veltis. Taip yra todėl, kad saulė išgarina natūralius aliejus ir drėgmę iš plauko.

Paakių kremas nėra būtina priemonė. Galima paakiams naudoti veido kremą.

Ir TAIP, ir NE

„Tai priklauso nuo to, kokį kremą naudojate. Jei kremas lengvesnės tekstūros ir neturi didelės koncentracijos stipriai veikiančių veikliųjų medžiagų bei kvapiklių, greičiausiai pakaks ir jo. Bet jei naudojate riebų, intensyviai maitinantį ar kitokio stipraus poveikio kremą, paakiams greičiausiai norėsis lengvesnio, nes čia oda yra net iki 10 kartų plonesnė ir jautresnė, todėl tokie kremai jai bus tiesiog per sunkūs, alergizuojantys“, – sako kosmetologė ir pataria kiekvieną kūno zoną prižiūrėti jai skirtais kremais.

Galiu išsigydyti spuogus pati, nes tai pavyko mano draugei.

MITAS

„Pastebiu tendenciją, kad merginos ir vaikinai dažnai užsiima savigyda, vadovaujasi interneto forumuose rastais patarimais, kuriuos dalija kiti su akne kovojantys asmenys. Ir tik išbandę daugybę rekomenduojamų metodų, bet dar labiau pabloginę odos būklę, jie kreipiasi į specialistus, – sako Ieva. – Neretai tada, kai odos būklė jau būna itin sunki. Liūdniausia, kad kai kurie ryžtasi net nusipirkti receptinių vaistų, kitų priemonių pradėtų pakuočių iš nepažįstamųjų.

Tiesa tokia, kad tai, kas tinka vienam, nebūtinai tiks kitam, nors abu serga ta pačia akne. Tai – lėtinė liga, dažnu atveju jos gydymas yra ilgas ir reikalaujantis kompleksinių priemonių, pavyzdžiui, dermatologo paskirtų medikamentų naudojimo, reguliarių procedūrų pas kosmetologą ir sergančiojo kantrybės bei pastangų užtikrinant tinkamą kasdienę tokios odos priežiūrą“.

Labai svarbu kuo mažiau eksperimentuoti su tokia oda ir kreiptis pagalbos ligai tik prasidėjus. Taip tikrai galima sutaupyti ir laiko, ir pinigų.

Kone kiekvienos merginos stebuklingas eliksyras – micelinis vanduo.

MITAS

Micelinis vanduo nėra eliksyras, tai – valiklis. Pats micelinio vandens pavadinimas kilęs nuo jo sudėtyje esančių mažų elementų – micelių. „Micelės – tai hidrofilinių, pritraukiančių vandenį, ir hidrofobinių, atstumiančių vandenį, bet pritraukiančių riebalus, dalelyčių junginys, kuris puikiai pašalina makiažą, kitus veido odos nešvarumus ir riebalų perteklių.

Dėl patogaus naudojimo micelinį vandenį labai mėgsta klientės, nes nereikia vandens, be to, jis išties puikiai nuvalo odą. Aš vis dėlto rekomenduoju micelinio vandens likučius nuplauti drungnu vandeniu ir po to odą tonizuoti kaip įprastai. Kodėl? Todėl, kad tai yra valiklis, ir jei ant odos paliksime micelių, prie kurių bus prikibę nešvarumų, oda gali sudirgti, atsirasti bėrimų, o ilgainiui net pradėti sausėti.

Tačiau vienareikšmiškai tai yra puikus pagalbininkas kelionėje ar kitoje situacijoje, kai neturime vandens. Tik būtina juo valyti veidą tol, kol vatos tamponėlis bus visiškai švarus“, – sako kosmetologė I. Mickevičiūtė.

Ji pataria kuo mažiau eksperimentuoti su savo oda, o atsakymų į kylančius klausimus ieškoti ne interneto platybėse, o specialisto kabinete.