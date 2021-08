„Plant Based News“ praneša, kad augalinis bulvių gėrimas turi puikias galimybes atsidurti dažno europiečio šaldytuvuose. Pranešama, kad gėrimo skonis yra ne tik natūraliai švelnus (o tekstūra šiek tiek kreminė dėl natūralaus bulvių krakmolo), bet ir teigiama, kad šio produkto gamybos procesas draugiškesnis aplinkai nei kitų gyvulinės ir augalinės kilmės gėrimų.

Taip yra esą todėl, kad, tam pačiam augalinio bulvių gėrimo kiekiui pagaminti reikiai dvigubai mažiau žemės ploto nei gaminant kviečių gėrimą ir net 50 kartų mažiau vandens, nei gaminant migdolų gėrimą. Būtent pastarasis augalinis gėrimas dažnai sulaukia nemažai kritikos dėl neigiamo poveikio aplinkai. Vienam litrui migdolų gėrimo pagaminti reikia net 371 litrų vandens.

Gaminant gėrimą išsaugomas sveikatai naudingos gerosios bulvių savybės. Išlaikomi antioksidantai, kurių, kaip teigiama Meino universiteto tyrime daugiausiai yra purpurinės žievės bulvėse. Antioksidantai naudingi tuo, kad neutralizuoja laisvuosius radikalus, galinčius sukelti vėžį.

Bulvėse ir jų gėrime taip pat yra magnio, kalcio, ląstelienos ir net vitamino C.

Be to, manoma, kad krakmolas turi teigiamą poveikį virškinimo sistemai.

Tiesa, kompanijos „Dug“ pristatytą bulvių augalinį gėrimą šiuo metu galima rasti tik Jungtinės Karalystės ir Švedijos parduotuvių lentynose.

Derėtų atkreipti dėmesį į tai, kad „Dug“ bulvių gėrime yra priedų, tokių kaip rapsų aliejus, fruktozė ir „natūralių skonio stipriklių“, kurie anaiptol ne visada pasižymi natūralumu. Vis dėlto bulvių augalinis gėrimas gali būti vertas pamėginimo. Beveik be abejonės, apie jį dar išgirsite.

