Su „ColonWell“ pagalba grįžo noras puoštis ir džiaugtis gyvenimu

Tad kokie gyvenimo pokyčiai nulėmė jūsų švytėjimą ir nuo ko prasidėjo jūsų sveikatingumo kelionė, Aiste?

Motinystės atostogų metu, būnant namuose ėmė augti svoris ir atėjo riba, kuomet pati sau pradėjau nebepatikti. Visai atsitiktinai vyras per radiją išgirdo apie „ColonWell“ projektą, – aš juo pasidomėjau internete ir užsiregistravau. Niekas manęs dalyvauti nestūmė – „ColonWell“ produkciją jau ir prieš tai buvau nusiteikusi pirkti. Tačiau galbūt produkciją būčiau kelias dienas pavartojusi ir palikusi nuošalėje, tačiau projektas manyje pažadino azartą: norėjosi į finalininkų šešetuką, po to – į finalininkų trejetuką. Vykdavo susitikimai, kuriuose dalijomės savo pojūčiais, pokyčiais, savijauta, be to, pradėjo kristi svoris – visa tai buvo lyg motyvuojantis spyris.

O kaip atrodė pati pradžia, ar buvo sunku, ar greitai išryškėjo rezultatai?

Rezultatai atėjo labai greitai. Pirmąsias tris dienas produktus vartojau tik žarnynui išsivalyti, – atrodė, kad jau jaučiuosi geriau, tad, jeigu ne projektas, tikriausiai būčiau ir metusi vartojimą. Tačiau pagalvojau, kad galėčiau pabandyti nevalgyti po šešių ir gerti „ColonWell“ vietoje vakarienės. Pirmąsias savaites buvo labai sunku, organizmas, atrodo, pripratęs viską tiesiog „siurbti“. Tačiau jau po savaitės nukrito keturi kilogramai!

Atsirado geresnė savijauta, ryte ėmiau daug lengviau atsikelti. Be to, turiu cukrinį diabetą, – jau ir vaistus gėriau. O dabar jau ir antras mėnuo kaip nebegeriu vaistų, nes cukraus lygis – idealus. Kas mėnesį darausi tyrimus ir matau, kaip susinormalizavo cukraus lygis be jokių vaistų, vien susitvarkius mitybą. Gerdama „ColonWell“ atsisakiau cukraus, miltinių gaminių, tačiau aš tikrai nebadauju – ir majonezas, ir kečupas, ir griliaus patiekalai – savęs griežtai neriboju. Pagrindinis įprotis, padėjęs man pasiekti rezultatų – protarpinis badavimas.

Kokia buvo jūsų vizija, pradėjus vartoti „ColonWell“?

Žinoma, turėjau viziją numesti svorio. Seniau nevalgydavau kelias dienas, o po to vėl prasidėdavo „puotavimas“. Dabar kiekviena diena yra savęs ugdymas, – įsivyravo sveikatingumo rutina. Atsirado kava be cukraus, daug vandens, protarpinis badavimas, „ColonWell“ vartojimas . Žinoma, yra ir picų, ir vyno taurių, bet ateina nauja diena ir vėl grįžtu į savo sveiką, išsiugdytą rutiną. Ryte jaučiuosi lengva, nesunki, skrandis neperpildytas.

O kurie pasikeitimai per šiuos keturis projekto mėnesius jums yra patys svarbiausi?

Svarbiausia – svorio pokyčiai. Per šiuos keturis mėnesius numečiau 17 kilogramų. Ėmiau labiau savimi pasitikėti, pati sau pasidariau gražesnė. Pasikeitė veido oda – ji pagražėjo, mano nuotaika tapo kur kas geresnė, pasikeitė ir garderobas. O kai sau patinki, tai ir aplinkiniams kitaip atrodai. Pavyzdžiui, vakar pasimatau praėjusios vasaros šortus, o jie – krenta. Smagu!

Bet dabar kenčia piniginė – reikia visus rūbus naujus pirkti!

Už pinigus, kuriuos seniau maistui išleisdavau, dabar galiu nusipirkti naujų rūbų.

O kaip toliau išlaikyti tokią puikią savijautą?

Šiai minutei įsivaizduoju, kad reikėtų daryti tą patį, nežadu to mesti. Po šeštos valandos vakaro nevalgau, o septintą valandą išgeriu „ColonWell“. Vasaros iššūkis – to svorio atgal nepriaugti. Griliaus patiekalai, atostogos, – tiesiog tokia ta vasara.

Ar anksčiau jau bandėte spręsti su svoriu susijusias problemas?

Pabandydavau kažką kelioms dienoms. Nevalgydavau po šešių, nueidavau miegoti, o ryte jau puldavau prie šaldytuvo. Atsiguldavau miegoti ir jau apie maistą pradėdavau galvoti, nes tiesiog baisiai norėjosi valgyti. O dabar taip nėra, nes keturi mėnesiai protarpinio badavimo kartu su „ColonWell“ vartojimu jau įaugo į kraują, dabar apie pusryčius tikrai negalvoju. Būna, kad ir pusryčius pamirštu, o seniau rankos, kojos drebėdavo – organizmas taip reikalaudavo maisto. Atsiradus pakankamam skysčių vartojimui, viskas susitvarkė.

Ką pasakytumėte moterims, dar tik pradedančioms sveikatingumo kelionę?

Per projekto paskaitas mums sakydavo: pilve turi būti tvarka tam, kad tvarka būtų galvoje. Taip ir yra. Kai pilve niekas neburzgia, nepučia, yra lengvumo jausmas, tada ir galvoje yra šviesu, nuotaika puiki. Daug ligų susiję su pilvu, skrandžiu, – pati tai matau. Dabar ir nuotaika yra geresnė, norisi ir pasipuošti, gražesnį rūbą užsidėti. Labai džiaugiuosi šiuo projektu – iki dabar nenuleidžiu rankų.

Esu labai dėkinga Robertai, Mantui ir visai komandai, kad jie taip investuoja savo laiką, dėmesį ir žinias į šį prasmingą projektą. O moterims, kurioms trūksta motyvacijos sunkioje sveikatingumo kelio pradžioje, pasakyčiau, kad reikia dirbti su savimi ir nemesti visko po trijų dienų. Kai yra noro, viskas yra įmanoma.

Dėkoju Aistei už įkvepiantį pasidalijimą ir šiltą pokalbį. Linkiu jums ir toliau švytėti ir savo pokyčiais įkvėpti kitus!

Aistės istorija yra gyvas pavyzdys, kaip, atsikračius nereikalingų kilogramų, grįžta vidinis žavesys bei pasitikėjimas savimi. Dalyvavimas sveikatingumo projekte pakursto tokią azarto ugnį, kad nepasiekti rezultatų yra tiesiog neįmanoma. Jei ir Jūs jaučiate, kad norite pakeisti savo gyvenimo būdą, tačiau trūksta aplinkinių palaikymo ir motyvacijos, dalyvaukite „ColonWell“ sveikatinimo projektuose bendraminčių apsuptyje ir grįžkite į prigimtinį pasitikėjimą savimi!