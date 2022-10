Tyrėja įvardijo rūkymo poveikį gyvenimo trukmei: tai daugiau nei žalingas įprotis

„Dėl stiprios priklausomybės nuo tabako, konkrečiau – nuo nikotino, mesti rūkyti be pagalbos, vien valios pastangomis, yra be galo sunku. Sėkmingai metusių rūkyti ir pasiekusių bent 12 mėnesių remisiją be išorinės pagalbos yra tik 3–5 procentai, todėl sveikatos priežiūros specialistų pagalba yra itin svarbi siekiant sistemingai mažinti su tabako vartojimu siejamą žalą asmeniui ir visuomenei“, – pabrėžia Respublikinio priklausomybės ligų centro (RPLC) tyrėja Dovilė Mačiulytė.

Taigi priklausomybė nuo nikotino yra ne žalingas įprotis ar valios trūkumas, bet ir liga, kuri turi būti gydoma pasitelkiant efektyvias, mokslu grįstas metodikas. RPLC siekia suteikti visapusišką pagalbą metantiems rūkyti. Tuo tikslu Centras parengė du leidinius – sveikatos priežiūros specialistams bei asmenims, besikreipiantiems dėl rūkymo.

Pirmas leidinys „Ką verta žinoti atsisveikinant su tabaku? Rekomendacijos ir patarimai norintiems atsisakyti rūkymo“ (parengė Dovilė Mačiulytė) skirtas visiems, norintiems sužinoti daugiau apie tai, kas yra priklausomybė nuo nikotino, kodėl taip sunku atsisveikinti su žalingu rūkymo įpročiu, kokia šiuo metu yra prieinama pagalba norintiems mesti rūkyti bei susipažinti su keliais praktiniais patarimais planuojant metimo rūkyti procesą. Jį galite skaityti čia.

Antro leidinio „Metodinė medžiaga sveikatos priežiūros specialistams, teikiantiems pagalbą norintiems mesti rūkyti asmenims“ (parengė Dovilė Mačiulytė, Pavel Osipov, Rūta Miškinytė-Hudson, Justina Tamošaitytė) tikslas yra išsamiai ir aiškiai pateikti informaciją, kurios reikia specialistams iš įvairių sričių, dirbantiems su metančiais ar planuojančiais mesti rūkyti asmenimis. Ji galite skaityti čia.

Pirmą kartą pabandęs rūkyti žmogus dažnai net nesusimąsto, kad tai gali tapti ilgalaikiu įpročiu ir išaugti į priklausomybę, kuri yra ypač žalinga sveikatai. O kaip visos priklausomybės – tai yra lėtinė liga su pasikartojančiais atkryčiais, tad ir metimas rūkyti yra ne vienkartinis veiksmas ar įvykis, bet ilgas procesas, galintis trukti mėnesius ar metus.

„Tabako dūmuose esantis nikotinas aktyvuoja smegenyse esančius neurotransmiterius (dopaminą), susijusius su malonumo pojūčiu, dėl to sparčiai vystosi priklausomybė, kurios stiprumas prilygsta priklausomybei nuo kitų narkotinių medžiagų, pvz., heroino“, – teigia D. Mačiulytė.

„Remiantis 2020 m. „Eurobarometro“ atlikto tyrimo duomenimis, Lietuvoje rūko 28 proc. gyventojų, iš jų 39 proc. priklauso 25–34 metų amžiaus grupei. Kasmet pasaulyje nuo rūkymo sukeltų ligų miršta 5–7 milijonai žmonių, pusė iš šių mirčių yra priešlaikinės, kurių galima išvengti.

Europoje kasmet su tabako vartojimu siejama daugiau nei 700 tūkstančių mirčių. Taip pat žinoma, kad vidutinė rūkančių žmonių gyvenimo trukmė yra 10 metų trumpesnė nei nerūkančių, bei per savo gyvenimą rūkantys asmenys praranda apie 20 sveiko, t. y. be ligų ir neįgalumo, gyvenimo metų“, – rūkymo žalą atskleidžia tyrėja.

Taip pat visus, norinčius mesti rūkyti, kviečiame kreiptis į RPLC specialistus – visuose Centro filialuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Šiauliuose, siūloma paslauga – 6 specialisto konsultacijų ciklas nemokamai.

Žmonės konsultuodamiesi su specialistu susidaro asmeninį metimo rūkyti planą. Specialistas domisi jūsų progresu ir padeda analizuoti – kas pasisekė, kas ne, kodėl tam tikrose situacijose nepavyko susilaikyti neparūkius, ką daryti kad išvengtumėte šių „klaidų“ ateityje.