Nemaloni tiesa: lietuviams trūksta vitaminų, dažnas maisto papildą renkasi ydingai

Maisto papildų „SmartHit“ užsakymu atlikta gyventojų apklausa parodė, kad 30 proc. respondentų gydytojo patarimą nurodė kaip svarbų kriterijų renkantis maisto papildus, 26 proc. apklaustųjų teigė, kad paprastai renkasi tuos pačius papildus, kuriuos vartojo anksčiau, 24 proc. kliaujasi draugų ir namiškių rekomendacijomis. 22 proc. svarbi vaistininko rekomendacija, o 14 proc. linkę eksperimentuoti ir rinktis naujus nežinomus papildus.

Dauguma respondentų domisi, kaip taisyklingai vartoti maisto papildus: 43 proc. skaito informaciją ant pakuotės, 23 proc. konsultuojasi su gydytoju ar vaistininku, 9 proc. klausia artimųjų patarimo. Nesidomintys dažniausiai nurodo ir taip žinantys kaip vartoti (15 proc.) arba vartoja, kaip jiems atrodo teisinga (10 proc.).

Rudenį dažniausia lietuviai nurodė vartojantys vitaminą D (32 proc.) bei vitaminą C (25 proc.). Kas dešimtas apklausoje dalyvavęs žmogus vartoja vitamino B12 papildus.

Vitamino D trūksta kas antram

Reguliariai valgydami šviežią ir kokybišką maistą, kuriame yra pakankamai baltymų, riebalų, angliavandenių, mineralų, nepamiršdami vaisių ir daržovių, gauname visas reikalingas medžiagas, vitaminus ir mikroelementus. Tačiau šeimos gydytoja Vida Uzelienė pastebi, kad retas kuris taip kasdien maitinasi.

„Praktiškai tenka įsitikinti, kad vitamino D trūkumą turi kas antras pacientas. Vitaminas D labai svarbus organizmui, nes jis padeda kovoti su infekcinėmis ir autoimuninėmis ligomis, dalyvauja kaulinio audinio formavimosi procese. Vitaminas D svarbus visuose gyvenimo etapuose, tačiau vartoti nežinant jo kiekio kraujyje yra labai neatsakinga dėl galimo toksinio poveikio perdozavus“, – perspėja šeimos gydytoja V. Uzelienė.

Apklausos rezultatai parodė, kad vitaminą D dažniau vartoja moterys, aukštesnio išsimokslinimo, didesnių pajamų respondentai.

Kraujuojančiios dantenos praneša apie trūkumą

Vitamino C gausu vaisiuose ir daržovėse. Daugiausia jo yra brokoliuose, kiviuose, apelsinuose, braškėse, pomidoruose. Gydytoja pabrėžia, kad vitaminas C nesikaupia organizme, todėl papildyti jo atsargas turime nuolat. Apie vitamino C trūkumą praneša kraujuojančios dantenos, blogai gyjančios žaizdos, prasta odos ir plaukų būklė.

„Ypač vitamino C trūksta rūkantiems. Gyventojų apklausa parodė, kad kas ketvirtas jo naudoja papildų forma, tačiau praktiniai pastebėjimai yra nuviliantys – pagal nusakomus simptomus jo trūkumą turi kas antras pacientas“, – sako V. Uzelienė.

B12 svarbus vaikams ir besilaukiančioms

Gydytoja pastebi, kad pastaruoju metu populiarėjant mitybai be mėsos ir gyvulinių produktų, vis daugiau pacientų išsivysto vitamino B12 trūkumas, dėl ko gali grėsti ir mažakraujystė.

„Apie vitamino B12 stygių signalizuoja jaučiamas nuovargis, kraujospūdžio, nuotaikų svyravimai. Tai yra gyvenimo kokybę trikdantys ir sveikatai pavojingi simptomai, todėl turintiems šio vitamino trūkumą būtina vartoti papildus. B12 labai svarbus augančiam organizmui ir nėščiosioms.

Gyventojų nuomonės tyrimo duomenys patvirtina mano pastebėjimus, kad nepakankamas vitamino B12 vartojimas pasireiškia varginančiais, o kartais ir pavojingais simptomais, kurie užsitęsus trūkumui, gali sutrikdyti net augimą ir normalų vystymąsi“, – perspėja medikė.

Beveik 4 proc. apklausos dalyvių nurodė, kad vartoja geležies papildus. V. Uzelienė pabrėžia, kad jų vartojimas turi būti pagrįstas kraujo rodikliais. Profilaktiškai geležies papildų vartoti nereikia. Nustačius, kad organizme trūksta geležies, gydytojas pirmiausia ieškos priežasties ir tik tuomet nustatys vartoti tinkamą geležies kiekį.

Bet ką vartoti nepataria

Gydytoja apibendrina, kad apklausos rezultatai atspindi realią situaciją.

„Vartoti bet kokius papildus nėra logiška, turime žinoti, ko ir kiek trūksta mūsų organizmui. Tačiau džiugina tai, kad žmonės kreipiasi į gydytoją dėl sveikatos problemų arba teiraujasi informacijos vaistininko.

Vis dėlto, prieš įsigyjant maisto papildus reikėtų žiūrėti ne į nuolaidų akcijas, o pasidaryti kraujo tyrimus ir pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Pasikliauti savo žinojimu ar bendra informacija etiketėje reikėtų atsargiai – juk kiekvieno žmogaus organizmas yra individualus. Turime ne tik padėti sau, bet ir nepakenkti“, – pataria medikė.

Gyventojų nuomonės tyrimą „Spinter“ atliko 2022 metų rugsėjo 20–30 dienomis. Jo metu buvo apklausti 1010 respondentų, kurių amžius nuo 18 iki 75 metų.